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Türkiye'nin İsrail ile ticareti azaldı - Son Dakika
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Türkiye'nin İsrail ile ticareti azaldı

TİCARET Bakanlığı, İsrail ile ihracatın arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve 2023 yılında genel ticaretin yüzde 45 oranında azaldığını duyurdu. Açıklamada, 7 Ekim-31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki genel ticaret toplamının 2 milyar 320 milyon dolar, 7 Ekim-31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki genel ticaret toplamının ise 1 milyar 280 milyon dolar olduğu ve buna göre genel ticaretin yüzde 45 azaldığı kaydedildi. Ayrıca, 7 Ekim-31 Aralık 2022 tarihleri arasında ihracatın 1 milyar 606 milyon dolar, ithalatın 714 milyon dolar, 7 Ekim-31 Aralık 2023 tarihleri arasında ise ihracatın 980 milyon dolar, ithalatın ise 300 milyon dolar olduğu belirtildi. Böylece ihracatta yüzde 39, ithalatta yüzde 58 azalış gerçekleştiği ifade edildi.

Türkiye\'nin İsrail ile ticareti azaldı
04.01.2024 - 17:32,
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TİCARET Bakanlığı, İsrail'le ihracatın arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve 2023 yılında genel ticaretin yüzde 45 oranında azaldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında iddia edilen İsrail'le ihracatın arttığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İsrail ile ticaret; İsrail'in Yahudi bölgesine giden ticaret değildir. İsrail'de vatandaş olan 2,2 milyon Filistinliler ile İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye de giden ticarettir. Filistin topraklarında 8 milyon Filistinli Arap yaşamaktadır. İsrail topraklarında 7,2 milyon Yahudi yaşamaktadır. Filistin bölgesine giden bütün mallar İsrail adıyla İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor" denildi.

'İHRACAT YÜZDE 39, İTHALAT YÜZDE 58 AZALDI'

Açıklamada, 7 Ekim-31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki genel ticaret toplamının 2 milyar 320 milyon dolar, 7 Ekim-31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki genel ticaret toplamının ise 1 milyar 280 milyon dolar olduğu ve buna göre genel ticaretin yüzde 45 azaldığı kaydedildi.

Ayrıca, 7 Ekim-31 Aralık 2022 tarihleri arasında ihracatın 1 milyar 606 milyon dolar, ithalatın 714 milyon dolar, 7 Ekim-31 Aralık 2023 tarihleri arasında ise ihracatın 980 milyon dolar, ithalatın ise 300 milyon dolar olduğu belirtildi. Böylece ihracatta yüzde 39, ithalatta yüzde 58 azalış gerçekleştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA
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