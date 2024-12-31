Türkiye'nin OSB Sayısı 366'ya Yükseldi - Son Dakika
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Türkiye'nin OSB Sayısı 366'ya Yükseldi

Türkiye\'nin OSB Sayısı 366\'ya Yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılının son gününde Diyarbakır ve Trabzon'da iki yeni organize sanayi bölgesi kazandırıldığını duyurarak, toplam OSB sayısının 366'ya ulaştığını açıkladı.

31.12.2024 16:07  Güncelleme: 16:08
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024'ün son gününde; ülke ekonomisine kazandırılan 2 organize sanayi bölgesi (OSB) ile toplam OSB sayısının 366'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin üretim gücüne güç katacak adımları atmaya, yılın son gününde de devam ediyoruz. Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB ve Trabzon Araklı Hazır Giyim/Tekstil İhtisas OSB'yi ülkemize kazandırdık. Yeni OSB'lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturduk, toplam OSB sayımızı 366'ya yükselttik. Yeni sanayi bölgelerimiz milletimize, şehirlerimize hayırlı olsun. Edirne'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Antalya'ya topyekün kalkınmayla ülkemizi zirveye taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin OSB Sayısı 366'ya Yükseldi - Son Dakika

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