Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye güven mektubunu sundu.
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükelçi Güven Begeç, güven mektubunu bugün Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El-Menfi'ye sundu." ifadelerine yer verdi.
Büyükelçilik açıklamasında, Begeç ile aynı gün güven mektuplarını sunan İran, Japonya, Sırbistan, İspanya ve Somali büyükelçilerinin tebrik edildiği belirtilerek başarı dileğinde bulunuldu.
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