Türkiye, Özel Eğitimde Dünya Örneği

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(İZMİR) - İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu işbirliğiyle düzenlenen "Özel Eğitimde İz Bırakanlar Buluşması"nda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Bugün Türkiye, özel eğitimde ve eğitimin özel eğitim kısmında ortaya koyduğu örneklerle dünyada örnek bir ülkedir. Bu alanda kesinlikle Türkiye'den daha bir oran yok" dedi.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu işbirliğiyle "Özel Eğitimde İz Bırakanlar Buluşması" gerçekleştirdi.

İlki İstanbul'da ikincisi de İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin yanış sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı Yunus Kılıç katıldı.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin özel eğitimde batı ülkelerinden çok daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Yılmaz: "Türkiye'de artık özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için büyük imkanlar var"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, programın amacına değinerek şunları söyledi:

"Biz bu çalışmayla özel eğitim alan çocuklarımızın almış oldukları eğitimin onları, hayatın hangi noktadan hangi noktaya getirdiğini sergilemesi, kültür-sanat, spor alanında ortaya koydukları başarıları diğer arkadaşlarına da göstererek azmin ve çalışmanın elinden hiçbir şeyin kurtulamadığın göstermesini umuyoruz. Onun için bu projeye 'Özel Eğitimde İz bırakanlar' verildi. Biz bunu ülkemizin yedi bölgesinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Bu alandaki yavrularımızın hiçbirinin eğitimden mahrum kalmaması çok önemli. 2005 yılından itibaren yeni çıkan kanunlar ve ortaya konulan kanunlarda Türkiye'de artık özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için büyük imkanlar var.

Bugün sayısı 580 bini bulan çocuklarımız ve sayısı 3 bin 310 kadar olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaklaşık 60 bin öğretmenden eğitim alıyorlar. Burada çocuklarımız sosyalleşerek birbirleriyle kaynaşarak, kendi yeteneklerini geliştirerek hayata tutma çabası içindeler. Burada bulunan her bir velimiz, bu eğitimin çocuklarımıza ne kazandırdığını bizden daha iyi biliyor. Velilerimizin hayatını çocuğuna adaması, sizlerin bu örnekliği bize çok şey söylüyor. Şefkatin ve sevginin bu çocuklar için ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. O yavrularımız, bu eğitim hayatında engellere rağmen sınır tanımayarak kendilerini ve yeteneklerini geliştiriyorlar. Onları da tebrik ediyoruz."

"Ortaya koyduğu örneklerle dünyada örnek bir ülkedir"

Türkiye'nin özel eğitimde birçok ülkeden daha iyi eğitim verdiğini kaydeden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de son 20 yılda eğitimin tüm bireylere ulaşması, eğitime erişimin kolaylaşması ve kapsayıcılığın artırılması noktasında çok büyük mesafeler alındı. Bugün çok nitelikli eğitim verilmekte. Sadece genel eğitimin dışında mesleki olarak da okullar açılmakta. Bu okullarda çocuklarımızın yeteneklerinin gelişmesi ve onların da üretmesi sağlanmakta. Bu noktada bakanlığımız olarak daha iyisini nasıl yapabiliriz çabası içindeyiz. Bugün Türkiye, özel eğitimde ve eğitimin özel eğitim kısmında ortaya koyduğu örneklerle dünyada örnek bir ülkedir. Bu alanda kesinlikle Türkiye'den daha bir oran yok."

Yahşi: "İzmir'in merkezinde 1,5 öğrenciye 1 öğretmen düşüyor"

İzmir'deki özel eğitim kapasitesi üzerinden özel eğitime verilen öneme değinen İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, şöyle konuştu:

"Bir insan, ömrünü neye vermeli diye bir cümle var. Meslek hayatımın en güzel en önemli en mutlu en huzur duyduğum alanların biri özel eğitimle alakalı çok güzel hizmetler etmek. Özel eğitimde müdürlük yapmış, 3 yıl boyunca işitme engelliler okul müdürlüğü yapmış bir öğretmen olarak şunu söyleyebilirim. Bu çocuklar çok kıymetli ve önemli. Bu çocuklar emanet. Bu çocukların anne-babalarının karşısında yürekten eğitildim. Hiçbir şekilde yüzünüzün asılmaması, yüreğinizin burkulmaması gereken, bu çocuklara ter döken, hiçbir sıkıntısı dile getirmeden çocuk büyüten anne babaların bunlar olduğunu gördüğümde bir kez daha haddimi bildim. Bugün İzmir'de kaderiyle baş başa kalmış, kapısı çalınmayan hiçbir öğrenci bırakmadık. Bugün Kınık'ta özel eğitimde neredeyse bir öğrenciye iki öğretmen düşüyor. İzmir'in merkezinde 1,5 öğrenciye 1 öğretmen düşüyor. İnsana değer veren, özel eğitimli çocuklarımızın kıymetini bilme noktasında Avrupa'nın birçok ülkesinden çok ilerideyiz. Biz bu çocukların asla ötekileştirilip kenara konulmasına müsaade etmedik. Devlet birçok konuda tasarrufunu yaptı ama özel eğitime her zaman destek verdi. Bu konuda çok ilerideyiz."

Kılıç: "Bugün gelinen noktada İzmir, bir örnek koydu ortaya"

İzmir'in özel eğitim konusunda örnek olduğunu belirten Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Yöneticilik tecrübeyle yapılır ama vicdanla hayat bulur. Özel eğitimin geldiği nokta bizi heyecanlandırıyor. Çünkü 100. yılın müfredatında şu var: Bizim en büyük sorunumuz çocuklarımızın okullara dahi kabul edilmemesiydi. Bugün gelinen noktada İzmir, bir örnek koydu ortaya. Bugün 81 il bunu söyleyebiliyoruz. 100. Yıl müfredatımızda her öğretmenimizin öğrencilere nasıl yaklaşacağına ilişkin kitaplar hazırlandı. Gelecek yıl seminerler de verilecek ve inşallah adaptasyon süreci daha hızlı bitecek."