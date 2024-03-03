Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye spor devrimi yaşıyor. Spor devrimi yaşarken de Türkiye'nin dört bir yanında başta stadyumlar, spor salonları, basketbol sahaları gibi binlerce tesis yaptık. Spor tabana yayılıyor ve artarak devam edecek." dedi.
Bak, amatör sporcu ve kulüp temsilcileriyle bir restoranda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Edirne'nin çok sevdiği bir şehir olduğunu belirten Bak, Kırkpınar ve bazı spor aktiviteleri için birçok kez kentte bulunduğunu hatırlattı.
Sporun her kademesinde yer aldığını, amatör spor kulüplerinin içinden geldiği için de spor kulüplerinin yaptıkları fedakarlıkları çok iyi bildiğini anlatan Bak, çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulmasında amatör spor kulüplerinin büyük rol oynadığı vurguladı.
Bakan Bak, spora verdikleri katkılardan dolayı amatör spor kulübü yöneticilerine teşekkür ederek kulüplere her türlü desteği vereceklerini söyledi.
"Türkiye spor devrimi yaşıyor"
Türkiye'nin dört bir yanında spora ve tesis yatırımına devam ettiklerini ifade eden Bak, şöyle devam etti:
"Türkiye spor devrimi yaşıyor. Spor devrimi yaşarken de Türkiye'nin dört bir yanında başta stadyumlar, spor salonları, basketbol sahaları gibi binlerce tesis yaptık.Spor tabana yayılıyor ve artarak devam edecek. İnşallah hep beraber bu sporcularımızla bu genç nüfusun oluşturduğu dinamik yapıyla yeni şampiyonlar, yeni sporcular çıkaracağız ve yolumuza devam edeceğiz. A Milli Takımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidiyor Almanya'ya. Almanya bizim evimiz zaten. İnşallah bu genç takım orada da çok güzel işler yapacak. Bunu hep beraber izleyeceğiz.
Bunun dışında Grekoromen Güreş Milli Takımı ve Serbest Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu. Bayan Güreş Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Altın madalyalar geliyor. Final bile yapamadığınız müsabakalarda, branşlarda, okçulukta dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu çıkardık. Jimnastikte dünya şampiyonu çıkardık. Avrupa şampiyonu çıkardık. İnşallah olimpiyatlara beş sporcuyla gidiyoruz."
Yetenek taraması kapsamında 4 milyon çocuğu spora yönlendirdiklerini aktaran Bak, "Yüzme bilmeyen kalmasın" Projesi kapsamında ise 10 milyon çocuğa yüzme öğrettiklerini vurguladı.
"Kırkpınar'ın projesi hazır"
Bakan Bak, Edirne'ye önemli spor yatırımlarının yapıldığını belirterek yeni yatırımlar konusunda müjdeler verdi.
Edirne'nin güreşin başşehri olduğunu, dünya çapında efsane olan Kırkpınar'ı daha da zenginleştirmek istediklerini ifade eden Bak, şunları kaydetti:
"Edirne'yi büyütmek, Edirne'nin turizmine, sporuna, hareket sağlamak için çaba harcıyoruz. Kırkpınar'ın projesi hazır. İnşallah çok kısa zamanda bu projeyi de hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı budur. Kırkpınar bir efsane, bu efsaneyi daha da zenginleştirmek için modern bir tesise kavuşturmak için hep beraber proje hazırladık. En kısa zamanda bunun çalışmalarına başlayacağız.
Kentteki spor tesislerine yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Edirne'de biliyorsunuz olimpik havuz var. Burada Avrupa şampiyonaları ve önemli müsabakalar yapılıyor. Bundan sonrada yapılmaya devam edecek. Amatör spor kulüpleri içinde bir yapılanma içerisine gideceğiz. spor kulüplerimize hizmet edecek bir spor kompleksi yapacağız. Bu tesislerde çalışmalarınızı yapacaksınız."
Bakan Bak, Cumhur İttifakı Adayı Belgin İba'ya seçimlerde başarı dileyerek kente bir kadın elinin değmesinin büyük avantajları olacağını sözlerine ekledi.
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