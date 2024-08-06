Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Giriyor - Son Dakika
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Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Giriyor

Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yürürlüğe girmesiyle Türk ihracatçıların önündeki gümrük vergisi yükünün büyük ölçüde ortadan kaldırılması, ikili ticaretin taşımacılık kotası olmadan serbestçe gerçekleştirilebilmesi ve böylece 10 milyar dolarlık ticaretin önünün açılması hedefleniyor.

06.08.2024 11:16
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Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yürürlüğe girmesiyle Türk ihracatçıların önündeki gümrük vergisi yükünün büyük ölçüde ortadan kaldırılması, ikili ticaretin taşımacılık kotası olmadan serbestçe gerçekleştirilebilmesi ve böylece 10 milyar dolarlık ticaretin önünün açılması hedefleniyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 3 Şubat 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de imzalanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yeni dönem başlıyor.

İki ülke arasında müzakereleri 2011 yılında başlayan STA, mal ve hizmet ticaretinde önemli gelişmeleri içeriyor. Anlaşma, gümrük vergilerinin ve taşımacılık kotasının kaldırılmasından, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve korunmasına kadar birçok konuyu kapsıyor.

İkili ticarette 10 milyar dolar hedefi

Türkiye'den Ukrayna'ya yapılan ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20,4 artarak 2,7 milyar dolar oldu. Türkiye'den Ukrayna'ya 2022'de yapılan dış satım yaklaşık 2,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl sonunda 6,1 milyar doları aştı.

Bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin söz konusu ülkeye ihracatı 1,5 milyar dolar, bu ülkeden ithalatı ise 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ikili ticaret hacmi 2,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye ve Ukrayna arasında söz konusu Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle ikili ticaret hacminin kısa sürede 10 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor.

Türk ihracatçılarının pazar kaybı yaşaması önlenecek

İki ülke arasındaki anlaşma kapsamında Türk ihracatçıların önündeki gümrük vergisi yükü büyük ölçüde ortadan kalkacak. Ukrayna menşeli tarım ve sanayi ürünlerinin önemli bölümünde serbestleşme sağlanacak. Böylelikle iki ülke arasındaki ticari maliyetler azalarak, ticaret hacmi artacak.

Anlaşmayla Türkiye açısından hassasiyet içeren bazı tarım ve demir çelik ürünlerinde vergi indirimi de uygulanacak.

Avrupa Birliği (AB) ihracatçıları ile benzer koşullarda rekabet imkanına kavuşacak Türk firmalarının pazar kaybının önüne geçilecek.

Karşılıklı yatırımlar teşvik edilecek

Anlaşma, özellikle taşımacılık ve lojistik anlamda da önemli kazanımları beraberinde getirecek. Bu kapsamda, ikili ve transit taşımaların kotasız taşınması garanti altına alınarak, iki ülke arasında yapılan ticaret, taşımacılık kotası olmadan serbestçe gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, karşılıklı yatırımları teşvik etmeyi ve korumayı hedefleyen anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türk iş dünyasının Ukrayna'da faaliyette bulunduğu inşaat, turizm, imalat, toptan ve perakende dağıtım, ilaç, tekstil, enerji, yük ve yolcu taşımacılığı gibi tüm sektörlerde yatırımla ilgili işlemler ve idari süreçler, şeffaf ve öngörülebilir kurallara dayandırılarak basitleştirilecek.

Kaynak: AA

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