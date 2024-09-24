Türkmenistan-Türkiye İlişkileri Paneli

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Bağımsızlığının 33. Yılında Türkmenistan- Türkiye ilişkileri paneli, başkent Ankara'da düzenlendi.

Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği ve EkoAvrasya Vakfı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi TEPAV Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev ve çok sayıda davetli katıldı.

Attar, burada yaptığı konuşmada, "Orta Asya" kelimesinin kullanılmaması gerektiğini, bölgeye "Türkistan" denilmesi gerektiğini belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu şükürler olsun. Türkmenistan 'gözlemci' üye olarak katıldı. En büyük arzum Türkmenistan'ı asil olarak görmektir." dedi.

Türkmenistan'ın bağımsızlık gününü kutlayan Topçu, orada ilk büyükelçilik açan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, Türkmenistan'ın tarafsızlık politikasını desteklediklerini aktardı.

Büyükelçi İşanguliyev, bağımsızlıklarını ilk tanıyan ve Aşkabat'ta diplomatik temsilcilik açan ülkenin Türkiye olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin desteği, Türkmenistan'ın tarafsız hukuki statüsünün uluslararası alanda tanınmasının tüm aşamalarında özellikle önemliydi. O dönemde kurulan Türkmen-Türk işbirliği gelenekleri ve ilişkilerimizin özel niteliği yıllar içinde güçlenerek iki halk ve devlet arasında gelişen bağlar için sağlam bir temel haline gelmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından panele geçildi.