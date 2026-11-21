Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan, Asamblenin Türk devletleri arasındaki işbirliğini derinleştirmeye ve parlamenter diplomasi yoluyla bölgede barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceğini bildirdi.

Hasan, TÜRKPA'nın kuruluşunun 18. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında TÜRKPA'nın Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye parlamento başkanları tarafından 21 Kasım 2008'de İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda imzalanan anlaşmayla kurulduğunu hatırlatan Hasan, asamblenin Türk devletleri arasındaki işbirliğinin parlamenter boyutunu güçlendirmeye yönelik ortak vizyonla hayata geçirildiğini belirtti.

TÜRKPA'nın zamanla parlamenter diplomasi için önemli bir platforma dönüştüğüne işaret eden Hasan, ortak tarihi, kültürel ve dilsel bağların somut işbirliğine ve sürdürülebilir kurumsal diyaloğa dönüştürülmesine katkı sağladığını kaydetti.

Hasan, TÜRKPA'nın yıllar içinde parlamentolar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, ulusal mevzuatların yakınlaştırılması ve ortak ilgi alanlarında model yasaların geliştirilmesinde önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Kurumsal mekanizmaları, seçim gözlem misyonları ve bölgesel ve uluslararası parlamenter kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalar aracılığıyla Asamblenin Türk dünyasında parlamenter diyalog ve işbirliğini daha da geliştirdiğini ifade eden Hasan, kuruluşun 18. yıl dönümünde kurucu üyelerin vizyon ve kararlılığına, parlamento başkanlarının desteğine ve TÜRKPA'nın kurumsal gelişimine katkıda bulunan tüm parlamentere teşekkür etti.

Hasan, "TÜRKPA, parlamenter dayanışmayı daha da güçlendirmeye, Türk devletleri arasındaki işbirliğini derinleştirmeye ve parlamenter diplomasi yoluyla bölgede ve ötesinde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya kararlılıkla bağlılığını sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ramil Hasan, üye parlamentoların desteği ve dayanışmasıyla TÜRKPA'nın elde ettiği başarıları ileriye taşıyacağına ve Türk dünyasında birlik ve işbirliğinin geliştirilmesindeki önemli rolünü daha da güçlendireceğine inandığını vurguladı.

TÜRKPA, Türk devletleri arasında parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve parlamenter diplomasi yoluyla siyasi diyaloğu güçlendirmek amacıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından 21 Kasım 2008'de kuruldu.

Sekretaryası Bakü'de bulunan TÜRKPA, üye ülkeler arasında parlamenter işbirliğinin geliştirilmesi, ulusal mevzuatların yakınlaştırılması, ortak tarihi ve kültürel değerlerin korunması alanlarında faaliyet yürütüyor.