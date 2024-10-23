Tusaş'a Terör Saldırısı... Özgür Özel, Diyarbakır'da Konuştu: "Kimden Nereden Ne Gerekçeyle Gelirse Gelsin Terörü Lanetliyoruz" - Son Dakika
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Tusaş'a Terör Saldırısı... Özgür Özel, Diyarbakır'da Konuştu: "Kimden Nereden Ne Gerekçeyle Gelirse Gelsin Terörü Lanetliyoruz"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu turu kapsamında bulunduğu Diyarbakır'da; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Ankara’da TUSAŞ‘ta Kahramankazan Tesisleri’nde bir canlı bomba saldırısı, ardından bir çatışma var. Şehit ve yaralılar var. Tabii olay çok yeni, dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörü kimden ve nereden ne gerekçeyle gelirse gelsin lanetliyoruz" dedi.

23.10.2024 18:03
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(DİYARBAKIR)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu turu kapsamında bulunduğu Diyarbakır'da; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Ankara'da TUSAŞ'ta Kahramankazan Tesisleri'nde bir canlı bomba saldırısı, ardından bir çatışma var. Şehit ve yaralılar var. Tabii olay çok yeni, dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörü kimden ve nereden ne gerekçeyle gelirse gelsin lanetliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Özel şöyle konuştu:

"Bir yandan da burada biraz önce konuşmalar başlamışken bir not iletti arkadaşlar. Ankara'da TUSAŞ'ta Kahramankazan tesislerinde bir canlı bomba saldırısı, ardından bir çatışma var. Şehit ve yaralılar var. Tabii olay çok yeni, dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörü kimden ve nereden ne gerekçeyle gelirse gelsin lanetliyoruz. Burada tam da bu saldırıyı görünce insanın aklına, buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. 7 Haziran'a birkaç gün kala Diyarbakır'dan başlayan ve 1 Kasım'a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktif olduğu bir sürecin aslında 7 Haziran ve 1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor. Biz bugün Diyarbakır'da dün Ankara'da Türkiye'nin gündeminden terörün çıkmasını, şehitlerin çıkmasını, ananın nereli olursa olsun, Kürt de olsa Türk de olsa, Batı'dan da olsa Doğu'dan da olsa gözyaşının durmasını, artık bu ülkede 86 milyonun barış, kardeşlik, huzur içinde yaşayıp refaha kavuşmasını, yoksulluktan kurtulmasını, gelecek endişesinden Kürt'ün de Türk'ün de Alevi'nin de Sünni'nin de gençlerinin kurtulmasının umudundayız. Tabii ki kolay olmayacak."

Kaynak: ANKA

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