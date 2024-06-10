TUSAŞ Uçuş Test Mühendisi Başarılı Lise Öğrencilerine Deneyimlerini Anlattı - Son Dakika
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TUSAŞ Uçuş Test Mühendisi Başarılı Lise Öğrencilerine Deneyimlerini Anlattı

TUSAŞ Uçuş Test Mühendisi Başarılı Lise Öğrencilerine Deneyimlerini Anlattı

TUSAŞ'ta görev yapan uçuş test mühendisi Çağlar Özüölmez, İzmir Kız Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte başarılı lise öğrencilerine deneyimlerini anlattı. Özüölmez, KAAN ve GÖKBEY projelerinin önemine değinerek, gençlere ilham kaynağı olmayı hedeflediklerini belirtti. TUSAŞ'ın kurumsal marka uzmanı Özlem Külahcı ise Türkiye'nin havacılık ve uzay geleceğini inşa eden projeleri hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

10.06.2024 13:25
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Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş'de (TUSAŞ) görev yapan uçuş test mühendisi Çağlar Özüölmez, başarılı lise öğrencilerine deneyimlerini anlattı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İzmir Kız Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan 25 yaşındaki Özüölmez, memleketi İzmir'de bu sunumu yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

KAAN ve GÖKBEY projelerinin önemine değinen Özüölmez, mühendis adayı gençlere ilham kaynağı olmak ve onların zihinlerini aydınlatmak için geldiklerini anlattı.

TUSAŞ'ın kurumsal marka uzmanı Özlem Külahcı, kurum olarak Türkiye'nin havacılık ve uzay geleceğini inşa eden projeleri yaptıklarını belirterek, lise öğrencileriyle bu projeleri konuşmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 saat süren programda Özüölmez ve Külahçı, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TUSAŞ Uçuş Test Mühendisi Başarılı Lise Öğrencilerine Deneyimlerini Anlattı - Son Dakika

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