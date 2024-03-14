TÜSEB\'in yeni başkanı Prof. Dr. Hakan Eroğlu oldu

Türkiye Sağlık Enstitülerinin (TÜSEB) yeni başkanı Prof. Dr. Hakan Eroğlu oldu.
TÜSEB'den yapılan açıklamaya göre, Eylül 2020'den bu yana TÜSEB Başkanı olan Prof. Dr. Erhan Akdoğan, görevini, enstitünün İstanbul Koşuyolu yerleşkesinde düzenlenen törenle Prof. Dr. Eroğlu'na devretti.
Akdoğan, törende yaptığı konuşmada, TÜSEB bünyesindeki enstitülerin bilimsel faaliyetlerini ve kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalara hız kazandırdıklarını, çok sayıda araştırmacıya mali ve bilimsel destek sağladıklarına değinerek, "Kamu-üniversite-sanayi işbirliği modelini kurarak zorlu pandemi koşullarına rağmen ülkemizde yerli imkanlarla üretilen ve dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülkeden biri olmamızı sağlayan ilk yerli aşımız TURKOVAC'ı, yerli Kovid-19 tanı kitimiz başta olmak üzere 13 adet farklı ürünü geliştirip, üretip, ticarileşerek halkımızın hizmetine sunduk." ifadesini kullandı.
Ayrıca Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi ile Türkiye Ulusal Genom Merkezinin (TUGEM) kurulduğunu, Biyoteknolojik İlaç ve Aşı AR-GE Eğitim Merkezinin (BİYAŞAM) aktif hale getirildiğini anımsatan Akdoğan, birçok ürün ve bilimsel ve teknolojik altyapı çalışmasının ülkeye kazandırıldığını vurguladı.
Yeni görevi dolayısıyla Eroğlu'nu tebrik eden Akdoğan, şunları kaydetti:
"Göreve başladığımız ilk andan itibaren ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmemize destek olan değerli TÜSEB mensuplarına ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizlere inanarak bu imkanı sağlayan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen TÜSEB Yönetim Kurulu üyelerimize şükranlarımı arz ediyor, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
"Benim için ayrı bir onur
TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Hakan Eroğlu ise "Öncelikle bu onurlu görevi Sayın Akdoğan'dan devralıyor olmak benim için ayrı bir onur. Çünkü tüm TÜSEB Yönetimi'nin pandemi dönemindeki yadsınamaz emekleri ve inanılmaz gayretleriyle TURKOVAC aşımız gibi yeni inovatif ürünler ülkemize kazandırılmıştır." ifadesini kullandı.
Kurumsal kültürün ve ekip çalışmasının önemine değinen Eroğlu, şöyle devam etti:
"Sizlerin oluşturduğu AR-GE ekosistemi ve inovasyon liderliğini bizler de daha da ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Bu zorlu görevi ifa ederken en büyük gücümüz şüphesiz ki siz değerli ekibimizdir. Oturtulmuş olan bu kurumsal kültürü başarılı bir şekilde bizden sonra göreve gelecek yeni ekip üyelerine aktarmayı temenni ediyor, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık bölümünden 1997'de mezun olan Prof. Dr. Hakan Eroğlu, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini araştırma görevlisi olarak tamamladı. Eroğlu, 2011-2012'de Fransa'daki Paris Sud Üniversitesi'nde farmasötik teknoloji alanında doktorası sonrası araştırmalarda bulundu.
2016-2017 arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Eroğlu, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.
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