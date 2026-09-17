Tusk: Rusya'nın kötü şeyler planladığını biliyoruz, Polonya'yı senaryolara hazırlamalıyız - Son Dakika
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Tusk: Rusya'nın kötü şeyler planladığını biliyoruz, Polonya'yı senaryolara hazırlamalıyız

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın kötü şeyler planladığını bildiklerini ve Polonya'yı farklı senaryolara hazırlamaları gerektiğini söyledi. Tusk ayrıca ülkesinin Ukrayna sınırının 100 kilometreden fazla kısmına elektronik güvenlik sistemi kurulacağını duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın kötü şeyler planladığını bildiklerini, Polonya'yı farklı senaryolara hazırlamaları gerektiğini söyledi.

Başbakan Tusk, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile Varşova'da düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının Polonya'nın doğu sınırına önemli ölçüde yaklaştığına dikkati çeken Tusk, "Az önce Polonya sınırına yakın, Ukrayna'nın batı kesimine yönelik büyük çaplı ve acımasız bir saldırı sona erdi. Uçaklarımız müdahale için havalandırıldı ve hazır bekletildi." dedi.

Tusk, müttefikleriyle birlikte ülkelerini ve Avrupa Birliği'ni (AB) Rusya'nın saldırılarına karşı nasıl güvence altına alacaklarını düşünmeleri gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları Rusya'nın büyük olasılıkla kışa kadar artıracağını savunan Tusk, "Rusya'nın iyi niyetli olduğu ve düzgün davranmaya başlayacağı yönündeki açıklamaları kesinlikle safça kabul etmeyeceğiz. Buna işaret eden hiçbir şey yok, ne tarih ne de son günlerdeki eylemler... Dolayısıyla Polonya ve Polonyalılar hiçbir şekilde saflığı veya hayal ürünü beklentileri göze alamaz. Biz gerçeklerle hareket etmek zorundayız." diye konuştu.

Rusya'nın kötü bir şey planladığını bildiklerini ifade eden Tusk, Polonya'nın güvenliğinin nasıl sağlanacağını düşündüklerini ve ülkeyi farklı senaryolara hazırlamanın en önemli görevleri olduğunu vurguladı.

Tusk ayrıca Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durduracağı yönündeki ABD Başkanı Donald Trump'ın ifade ettiği umutların boşa çıktığını dile getirdi.

Polonya, Ukrayna sınırına elektronik güvenlik sistemi kuracak

Öte yandan Polonya, Ukrayna sınırının 100 kilometreden fazla kısmını elektronik güvenlik sistemiyle donatacağını duyurdu.

Polonya Sınır Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Wioleta Gorzkowska, bir parlamento komisyonuna yaptığı açıklamada, AB tarafından finanse edilecek ekipmanın gözetleme ve hareket tespit teknolojilerini içereceğini belirtti.

Gorzkowska sistemin mevcut fiziksel bariyerleri tamamlayıcı nitelikte olacağını vurguladı.

Kaynak: AA
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