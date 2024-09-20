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Tutar Yapı Sitesi Davasında Gelişme

Tutar Yapı Sitesi Davasında Gelişme

Cüneyt Akkaya, Tutar Yapı Sitesi davasında yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

20.09.2024 11:55
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ADANA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi  C Blok davasında yeni bir gelişme yaşandı. Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve tutuksuz yargılama kararı verilen teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, ailelerin itirazının kabul edilmesi üzerine bu dosyadan da tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da bulunan Tutar Yapı Sitesi C Blok ve Ekim Apartmanı da yıkıldı. Tutar Yapı Sitesi C Blok'ta 63 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Ekim Apartmanı'nda ise 42 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında her iki binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, firari olarak aranıyordu. Cüneyt Akkaya, geçen ay Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi. Tutar Yapı Sitesi'yle ilgili davadan hakkında 'tutuksuz yargılama' kararı verilen Akkaya, Ekim Apartmanı davasından tutuklanmıştı.

Tutar Yapı Sitesi'nde yakınını kaybedenlerin avukatları, tahliye kararına itiraz etmişti. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etti. Ekim Apartmanı dosyasından tutuklu bulunan Akkaya'nın SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındı. Akkaya, Tutar Yapı Sitesi'nin 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerine göre inşa edildiğini ileri sürdü. Akkaya, "Binanın bu şiddetteki depremde sağlam kalması mümkün değildir. Dolayısıyla yeni yapılan deprem yönetmeliğine göre binanın güçlendirilmesi gerekirdi. Güçlendirmeyle ilgili sorumluluğum yok" dedi.

Cumhuriyet savcısı, Akkaya'nın tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Akkaya'nın Tutar Yapı Sitesi C Blok'un yıkılmasına ilişkin bilirkişi raporlarında asli kusurlu gösterilmesi ve yurt içinde ikamet adresinin bulunmaması nedeniyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Tutar Yapı Sitesi'nde yakınını kaybeden müşteki avukatı Gülsüm Özdoğru, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi:

"Cüneyt Akkaya adli tatilde Türkiye'ye getirildi. İfadesini de geçici görevli heyet alarak tahliye kararı verdi. Heyette yer alan Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tahliyesine karşı oy kullandı, ama diğer üyelerin oyuyla bizim apartmandan tahliye edildi. Akkaya'nın tahliyesine ilişkin yaptığımız itiraz kabul edildi ve tutuklandı."

Kaynak: ANKA

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