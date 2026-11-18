(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi aracılığıyla yayımladığı mesajında yargı süreçlerine ve kayyım uygulamalarına tepki gösterdi. İktidarı sert sözlerle eleştiren İmamoğlu, "Miadı dolmuş, tükenmiş saray zihniyeti, yancısı butlan, asrın vurguncuları, kayyumcuları, foncuları, haysiyet cellatları, araçsallaştırılmış yargı operasyonlarına, hukuksuzluklarına devam ediyorlar!" dedi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iktidara ve yargı süreçlerine yönelik açıklaması, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. İktidarın yargıyı siyasi amaçlarla kullandığını belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Miadı dolmuş, tükenmiş saray zihniyeti, yancısı butlan, asrın vurguncuları, kayyumcuları, foncuları, haysiyet cellatları, araçsallaştırılmış yargı operasyonlarına, hukuksuzluklarına devam ediyorlar! Ey Halkım, onlar kötülük ve zalimlikte tarihin çöplüğünde dibe vurdular! Ben her geçen gün kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü ben gücümü kıymetli milletimden alıyorum. Çünkü milletimizin azim, kararlılık ve cesaretine inanıyorum. 'Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır.' Hz. Ali"