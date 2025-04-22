Tuzla\'da D-100 Trafik Yoğunluğu

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince köprülü kavşakta başlatılan güçlendirme çalışmaları kapsamında D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatıldı.
Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.
Bölgedeki alternatif ulaşımın Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağının güneyinden sağlandığı görüldü.
İBB, çalışma kapsamında D-100 kara yolu ile yan yoldaki tüm şeritlerin 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'a kadar trafiğe kapatılacağını açıklamıştı.
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