Tuzla'da lojistik deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Tuzla'nın Orhanlı Mahallesi'ndeki lojistik deposunda sabah çıkan yangın, bitişikteki kereste deposu ve fabrikaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.
Tuzla'da bir lojistik depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Orhanlı Mahallesi Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan lojistik deposunda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi ile 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sirayet eden yangının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı.
Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
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