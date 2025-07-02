Tuzla'da Motosiklet Kazası

Tuzla'da otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçen motosiklet bu sırada yolda seyreden otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, yere düşen sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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