UAEA Başkanı'ndan İran'a Tünel Tepkisi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın Natanz ilçesinde bulunan nükleer tesis yakınlarında başlattığı derin tünel inşaatına ilişkin Tahran yönetiminden gerekli bilgilendirmenin yapılmamasına tepki gösterdi.

UAEA Başkanı Grossi, ABD'nin başkenti Washington'da yaptığı açıklamada, uydu görüntülerinden Natanz'daki nükleer tesis çevresinde derin bir tünelin inşa edildiğinin görüldüğünü, bu hususta Tahran yönetiminden bilgilendirmede bulunmasını istediklerini söyledi.

Bu hususu Tahran yönetimiyle çok kez görüştüğünü ve görüşmeye de devam edeceğini belirten Grossi, üye ülkelerin nükleer tesis yakınlarında yaptıkları inşaat ve benzeri çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulunma zorunluluğu olduğu ancak İran'ın bu hususta "benzeri olmayan" bir yaklaşım sergileyerek bilgi vermediği eleştirisinde bulundu.

Grossi, "Onlara bunun neden gerekli olduğunu soruyoruz. 'Bu sizi ilgilendirmez' yanıtı veriyorlar." diye konuştu.

İran'ın nükleer programına ilişkin spekülatif açıklamalarda bulunmak istemediğini dile getiren Grossi, Ajansa bildirilmemiş nükleer malzemenin bu yeni tünele konulmayacağına ilişkin bir garantinin olmadığına dikkati çekti.

Ajans, İran'ın nükleer tesislerinin denetimi, yüzde 60 üzerinde zenginleştirilmiş uranyum stokunun artırılması, nükleer faaliyetleri doğrulama ve gözetleme gibi hususlara ilişkin bu ülke ile uzun bir süredir ciddi sorunlar yaşıyor.

Bu arada, İran ile ABD arasında 12 Nisan'da Umman'da başlayan dolaylı nükleer müzakereler, 19 ve 20 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmelerle devam etmişti. Müzakerelerin Umman'da sürmesi öngörülüyor.