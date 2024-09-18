Uçurumdan düşen otomobilde bir ölü, bir yaralı

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GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Kaptanoğlu (83) hayatını kaybetti, eşi Kadun Kaptanoğlu (82) yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Topucak Yaylası'nda meydana geldi. Osman Kaptanoğlu idaresindeki 28 RA 888 plakalı kamyonet, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kontrolden çıkarak 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Kadun Kaptanoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tirebolu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.