Üçüz Bebeklere Diyanet\'ten Ziyaret

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Espiye Şubesi üyeleri, üçüz bebekleri dünyaya gelen aileyi ziyaret etti.

TDV Espiye Kadın Kolları Başkanı Bahar Küçükaydın ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Turgut ve Cansever Sarıkaya çiftine ziyarette bulundu.

Bahar Küçükaydın, "Ali Rıza", "Akif" ve "Asel" adlı bebeklere çeşitli hediyeler verdi.

Sarıkaya ailesinin her zaman yanında olacaklarını belirten Küçükaydın, "Çocuklarımızın bahtı açık olsun. Allah analı babalı büyütsün, ömürleri uzun olsun." dedi.

Anne Cansever Sarıkaya ise ziyaretleri dolayısıyla misafirlerine teşekkür etti.