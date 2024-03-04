Uganda Dışişleri Bakanı: Gazze\'deki başarısızlık büyük hayal kırıklığı yarattı

Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, uluslararası toplumun Gazze'deki başarısızlığının büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi vatanlarında yan yana yaşayabilmeleri için bir fırsat yaratabileceğimize inanıyoruz." dedi.
Odongo, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Türkiye ile Uganda arasında gelişen ve artan işbirliğine değinen Odongo, "Birlikte artan çalışmalarımızın, Türkiye'nin Afrika ile daha yakın çalışma hedefine uygun olduğuna inanıyorum. Türkiye ile ilişkilerimiz tatmin edici düzeyde. Hem siyasi istişare anlamında hem de birlikte iş yapma anlamında ilişkilerimiz gelişiyor." ifadelerini kullandı.
Odongo, ülkesinin Somali'deki güvenlik sorunlarıyla mücadele için oluşturduğu Afrika Birliği Geçiş Misyonunda (ATMIS) Türkiye'nin önemini şöyle anlattı:
"Bunun sonucunda önemli olanın Somalililerin kendi güvenliklerini sağlayacak kapasiteyi geliştirmelerini sağlamak olduğuna karar verdik. Türkiye bu çabaya katılan ilk ülke oldu. Şu anda da Somalililerin kendi çıkarlarını gözetecek kapasiteyi geliştirmelerine yardımcı olmak üzere Türkiye ile birlikte çalışıyoruz."
Ülkesi ve Türkiye arasındaki ikili anlaşmalar ve gelişen diplomatik ilişkilere işaret eden Odongo, "Uganda'dan giderek daha fazla sayıda hükümet yetkilisi Türkiye'ye gelerek buradaki muhataplarıyla görüşüyor. Siyasi istişare, altyapı geliştirme, ekonomik büyüme ve ileriye dönük olarak Uganda'ya ve Afrika'nın geri kalanına altyapı ve genel olarak kalkınma sorunlarının aşılmasında yardımcı olmak üzere Türkiye'nin kapasitesini kullanarak nasıl birlikte çalışabileceğimiz konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Antalya'da bulunmak Afrika'daki bizler için bir fırsat"
Odongo, ADF'nin Bağlantısızlar Hareketinin (NAM) perspektifini dünyanın geri kalanıyla paylaşmaya olanak sağladığı için önemli bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Ben Afrika'dan geliyorum. Antalya'da bulunmak, her şeyden önce Afrika'daki bizler için uluslararası gündemle ilgili tartışmanın parçası olmak için bir fırsat." dedi.
"Dünyanın (Gazze'deki) başarısızlığı büyük bir hayal kırıklığı yarattı"
Odongo, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşanan "katliam, yıkım ve cinayetleri" izlemenin çok üzücü olduğunu söyleyerek, "Dünyanın bugüne kadar kendi pozisyonunu ortaya koyamamış olması çok talihsiz bir durum." ifadesini kullandı.
"Dünyanın (Gazze'deki) başarısızlığının büyük hayal kırıklığı yarattığını belirtmek istiyorum." diye konuşan Odongo, Gazze'de yaşananlara çözüm bulunabilmesi için "birlikte çalışmanın" önemini vurguladı.
Odongo, Gazze'deki duruma ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanların insan olarak muamele görmemesi çok üzücü. Dünyanın Gazze halkına kendilerine ait bir vatan sağlayabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Böylelikle Gazze halkının, Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi vatanlarında yan yana yaşayabilmeleri için bir fırsat yaratabileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla bu soruna ilişkin tartışmaların Gazze'ye kendi vatanlarını verme yönünde olması gerektiğine inanıyoruz."
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