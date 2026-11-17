İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı'na girmek üzere olan bir tankerin bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'na girmek üzere olan bir tankerin Basra Körfezi'nden doğu yönünde seyrederken bilinmeyen bir mühimmatla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, hasar tespiti ve çevresel etkinin bilinmediği aktarılarak, gemi mürettebatının güvende olduğu kaydedildi.

Son olarak açıklamada, bölgeden geçiş yapan gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.