İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında bir tanker ve askeri güçlerin karıştığı bir olaya ilişkin ihbar aldığını bildirdi.

UKMTO'nun açıklamasına göre, Umman açıklarında bir tanker ile bölgedeki askeri güçler arasında olay yaşandığı yönünde ihbarda bulunuldu.

Bölgedeki gemilere en güncel deniz güvenliği uyarılarını dikkate almaları ve sahadaki hareketliliğe karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunulan açıklamada, yetkili makamların olaydan haberdar olduğu ve ilgili soruşturmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, tankerin veya askeri güçlerin hangi ülkeye ait olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.