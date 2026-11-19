İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin 6 deniz mili kuzeyinde bir tanker gemisinin saldırıya uğradığını duyurdu.

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden tankerin makine dairesinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğu belirtildi.

Mürettebatın durumunun iyi olduğu ve güvende olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olay anında hasar tespiti ve çevre etkisinin henüz bilinmediği, yetkililerin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Ayrıca bölgeden geçecek gemilerin dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.