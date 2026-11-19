UKMTO, Umman'ın Hasab açıklarında tankerin makine dairesinin vurulduğunu bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO'nun açıklamasına göre, Umman'ın Hasab kentinin 6 deniz mili kuzeyinde seyreden bir tanker saldırıya uğradı. Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde ilerleyen tankerin makine dairesi bilinmeyen cisimle vuruldu; mürettebat güvende, hasar ve çevre etkisi bilinmiyor.
İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin 6 deniz mili kuzeyinde bir tanker gemisinin saldırıya uğradığını duyurdu.
UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden tankerin makine dairesinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğu belirtildi.
Mürettebatın durumunun iyi olduğu ve güvende olduğu kaydedildi.
Açıklamada, olay anında hasar tespiti ve çevre etkisinin henüz bilinmediği, yetkililerin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Ayrıca bölgeden geçecek gemilerin dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: AA
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