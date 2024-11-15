Ukrayna'da 12 Bin Sivil Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna'da 12 Bin Sivil Öldü

BM, Rusya-Ukrayna savaşında 12 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

15.11.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla Ukrayna'da 12 binden fazla sivilin öldürüldüğünü ve nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Schmale, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Schmale, "O tarihten bu yana 12 binden fazla insan öldürüldü. Ukrayna'daki insanların neredeyse yüzde 40'ı insani yardıma ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

???????Schmale, BM'nin bu yılki Ukrayna İnsani Müdahale Planı kapsamında 8,5 milyon kişiye yardım ve koruma sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Ukrayna'da altyapıya yönelik saldırıların yaşandığını belirten Schmale, Şubat 2022'den bu yana sağlık tesislerine 2 binden fazla saldırı olduğunu söyledi.

Schmale, "Enerji altyapısına yönelik sistematik saldırılar, elektrik kesintilerinin sıfırın altındaki sıcaklıklarda birkaç günden fazla uzaması durumunda, özellikle zaten savunmasız olan insanlar için kışın ek bir risk oluşturabilir." diye konuştu.

BM'nin, sivil toplum kuruşlarının ve gönüllü örgütlerin Ukrayna'daki insani müdahale için sağladığı 1,8 milyar dolar tutarındaki yardımları sayesinde en az 7,2 milyon kişiye ulaştığına işaret eden Schmale, sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla sivillerin koşullarının daha da kötüleştiğine dikkati çekti.

Schmale, Mart 2025'e kadar 1,8 milyon kişiye ulaşmayı planladıklarını ve bunun için 500 milyon dolar tutarında fona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Savaşın yaşandığı bölgelerin siviller ve insani yardım görevlileri için ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu vurgulayan Schmale, "2024'te 9 insani yardım görevlisi görev başında hayatını kaybetti ve insani yardım tesisleri hasar gördü." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Çevre, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da 12 Bin Sivil Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
22:09 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak?
21:28 Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi
21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
21:10 Wanda Nara’nın Icardi’yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 15:25:50. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da 12 Bin Sivil Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.