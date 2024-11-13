Ukrayna'dan Güvenlik Uyarısı

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'daki güvenliği baltaladığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Sybiha ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Brüksel'de bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'nın, savunma yetenekleri, kış öncesi hava savunmasının güçlendirilmesi, savunma kuvvetlerinin uzun menzilli silahlara olan ihtiyacı, NATO ile entegrasyonunun yanı sıra kapsamlı, adil ve kalıcı barışa ulaşma çabaları gibi konular ele alındı.

Sybiha, görüşmede yaptığı konuşmada, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'ya düzenlediği geniş çaplı hava saldırısında sivillerin hedef alındığını söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna'da "savaş suçu" işlediğini belirten Sybiha, "Saldırganı silah zoruyla, yaptırımlarla ve diplomasi yoluyla durdurmalıyız." dedi.

Sybiha, Rus ordusunun saldırılarını önlemesi için Ukrayna'nın daha "güçlü" silah yardımına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, bu yönde verilecek kararların hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bugün Ukrayna'da küresel güvenliğin kaderinin de belirlendiğini savunan Sybiha, Rus saldırılarının sadece "birlik ve güçle" durdurulmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Rusya'nın İran ve Kuzey Kore üretimi füze ve insansız hava araçları (İHA) kullandığını belirten Sybiha, Rusya'nın ayrıca Kuzey Koreli askerleri de bu savaşa dahil ettiğini söyledi.

Sybiha, "Bu savaş Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'daki güvenliği baltalıyor. Her şey birbiriyle bağlantılı." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya yardımının önemini vurgulayan Sybiha, ABD'de hem mevcut hükümeti hem de yeni seçilen başkan ve ekibi ile de işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Sybiha, Ukrayna'ya destek vermek amacıyla ABD'de daha önce onaylanan tüm fonlar ve askeri yardımın gelecek haftalarda sağlanmasının önemine dikkati çekerek, adil ve kalıcı barışın yeniden tesisi için ABD'nin "liderliğinin" son derece önemli olduğunu ifade etti.