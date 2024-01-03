Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya, Ukrayna\'ya 300 füze fırlattı

KİEV, 3 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın 29 Aralık'tan bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 300 füze fırlattığını ve 200'den fazla Şahid silahlı insansız hava aracı (SİHA) gönderdiğini belirtti.

Zelenski, Salı günü yayımlanan görüntülü konuşmasında, "Başka hiçbir devlet, hem insansız hava araçları hem de havadan fırlatılan balistik füzeler de dahil olmak üzere füzelerle yapılan bu tür saldırıları bir arada püskürtmemiştir. Sadece bugün 10 adet Kinzhal füzesi düşürüldü" dedi.

Devlet Başkanı, Rusya'nın Salı günü Ukrayna'ya çeşitli tiplerde yaklaşık 100 füze fırlattığını, bu saldırılarda en az 5 kişinin öldüğünü ve 130 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksii Kuleba, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, çoğunlukla Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'u hedef alan son saldırılarda 250'den fazla sivil tesisin hasar gördüğünü bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise hava saldırısında sadece başkentte 2 kişinin öldüğünü ve 49 kişinin yaralandığını, yaralılardan 43'ünün ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.