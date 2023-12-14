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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Avrupa Komutanı ile görüştü - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Avrupa Komutanı ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Avrupa Komutanı Orgeneral Cavoli ile Almanya'da bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarının karşılanması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eğitimi konuları ele alındı. Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna'ya yardımı devam ettiren 50 ülke temsilcileriyle de bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Avrupa Komutanı ile görüştü
14.12.2023 - 21:47,
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli ile Almanya'da bir araya geldiği bildirildi.

EUCOM'dan yapılan açıklamada, Orgeneral Cavoli ve Zelenskiy'nin görüşmede Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarının karşılanması için ABD desteğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eğitilmesine yönelik devam eden uluslararası çabaları ele aldıkları ifade edildi.

Zelenskiy'nin ayrıca Ukrayna'ya yardımı devam ettiren 50 ülke temsilcilerinin bazılarıyla da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada ABD ve uluslararası toplumun Ukrayna'yı desteklemek üzere kurulan güçlü ve stratejik ilişkiler sayesinde, Ukrayna'nın egemenliğini muhafaza etme mücadelesini desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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