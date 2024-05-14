Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Harkiv için hava savunma sistemlerini görüştü - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Harkiv için hava savunma sistemlerini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Harkiv için hava savunma sistemlerini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Kiev'de bir araya gelerek Harkiv için hava savunma sistemlerini görüştüklerini açıkladı. Görüşmede cephe hattındaki durum, Ukrayna ordusuna destek ve savunma işbirliğinin sürdürülmesi ele alındı. Zelenskiy, Harkiv bölgesi için Patriot hava savunma sistemlerinin müzakere edildiğini ve bu sistemlerin Rus teröründen korunmada önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Ayrıca, haziranda yapılacak Küresel Barış Zirvesi'ne hazırlıklar da ele alındı ve ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğinin takdirle karşılandığı ifade edildi.

14.05.2024 21:17
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Harkiv için hava savunma sistemlerini görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bakan Blinken ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede cephe hattındaki durumu, Ukrayna ordusuna destek ve savunma işbirliğinin sürdürülmesini ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Harkiv ve Harkiv bölgesi gibi şehirlerimizi ve toplumumuzu korumak için Ukrayna için Patriot hava savunma sistemlerini müzakere ettik. Harkiv bölgesi için 2 Patriot sistemi Rus teröründen hayatları korumak için önemli ölçüde yardımcı olabilir."

Zelenskiy, görüşmede haziranda yapılacak Küresel Barış Zirvesi'ne hazırlıkları da ele aldıklarını kaydederek "ABD Başkan Biden'ın zirveye katılımı ve ABD'nin kurallara dayalı bir dünya düzeninin sürdürülmesindeki rolünün zayıflamaması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

ABD halkına, ABD Kongresine, ABD Başkanı Joe Biden'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya desteklerini sürdürme kararını takdirle karşıladıklarını ve Blinken ile "Ukrayna askerlerinin ellerine silahların geçmesi için açıklanan yardım paketlerinin en kısa sürede nasıl uygulanacağını" ele aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Harkiv için hava savunma sistemlerini görüştü - Son Dakika

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