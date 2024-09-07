Zelenskiy: Ateşkes Planımı Biden ile Paylaşacağım - Son Dakika
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Zelenskiy: Ateşkes Planımı Biden ile Paylaşacağım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ambrosetti Forumu'nda yaptığı açıklamada, ateşkese yönelik bir plan hazırladığını ve bunu ABD Başkanı Biden başta olmak üzere diğer başkan adaylarıyla paylaşmak istediğini söyledi. Zelenskiy, savaşın sonuna yaklaştıklarını ve ekonomiyi güçlendirdiklerini belirtti.

07.09.2024 18:46
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ateşkese yönelik bir plan hazırladığını ve bunu mevcut ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere diğer başkan adaylarıyla paylaşmak istediğini söyledi.

İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'na katılan Zelenskiy, burada İtalyan gazetecilere, Ukrayna- Rusya Savaşı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, topraklarını bırakmaları yönündeki ültimatomları kabul edemeyeceklerini ve buna göz yumamayacaklarını dile getirdi.

Ateşkese yönelik bir planı olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Bir plan hazırladım ve bunu ABD Başkanı'yla paylaşmak istiyorum çünkü Amerika'ya bağlı bazı noktalar var. Umarım bu planı Biden'a ve adaylara gösterme ve geribildirim alma fırsatı bulurum. Şu anda hiçbir şey paylaşmadık. İlk temas Biden ile olacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında kendilerine karşı, Kuzey Kore yapımı füzeler kullandığını, bunlara dair kalıntılardan video kayıtlarına kadar kanıtları olduğunu, aynı zamanda İran yapımı füze ve dronların da kullanıldığını savundu.

Zelenskiy, silahların kullanımıyla alakalı İtalya ile bir sorunlarının olmadığını da kaydetti.

"Savaşın sonuna başlangıçta bulunduğumuz durumdan daha yakınız" diyen Zelenskiy, yeniden toparlanma konferansları, somut anlaşmalarla ekonomiyi güçlendirdiklerini ve bu şekilde savaşın sonuna yaklaştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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