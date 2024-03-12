Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Barış görüşmeleri savaşı bitirmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile barış görüşmelerinin gerçekten savaşı bitirmek amacıyla yapılması gerektiğini belirterek, olası barış görüşmelerine ilişkin "Bir duraklama, barış görüşmeleri olamaz. Putin için bu, bir soluklanma, ek bir fırsattır." dedi.
Zelenskiy, çevrim içi Fransız basınının temsilcilerine verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaştaki hedefleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Zelenskiy, "(Putin) Yetersiz bir insan. Öncelikli hedefi Ukrayna'nın ve Ukrayna'da yaşayan her şeyin her ne şekilde olursa olsun yok edilmesidir." ifadelerini kullandı.
Rusya ile olası barış görüşmeleri konusuna değinen Zelenskiy, "Bir duraklama, barış görüşmeleri olamaz. Putin için bu, bir soluklanma, ek bir fırsattır. Bugün zor durumda olan ordusunun savaş kabiliyetini yeniden kazanması için ek zamandır." değerlendirmesinde bulundu.
Putin'in, Ukrayna ile müzakere yapabilmesi için önce kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, "Putin'in planları açıktır. Dünyada istikrarı bozan pek çok nokta var. Üstelik müzakere pozisyonu da daha geniş." şeklinde konuştu.
Ukrayna'nın girişimiyle bu yıl İsviçre'de düzenlenecek küresel barış zirvesini değerlendiren Zelenskiy, şunları kaydetti:
"(Zirvede) Barış istediğimizi göstereceğiz ancak bu sadece Putin'in hazırlanması için bir duraklama olmayacak, hayır. Bunlar spesifiktir. Bir duraklama sadece bir duraklama olacak. Aslında savaşı sonlandıracak adımlar atılmalı, yalnızca eylemlerle."
Rusya ile savaşta yalnız olmadıklarını söyleyen Zelenskiy, "Çocuklarımız, sadece Rusya Federasyonu ile sınırı paylaştığımız için ölüyor. Bu mücadeleyi ilk üstlenen biziz. Biz sadece ilkiz ama yalnız değiliz." dedi.
Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusuna değinen Zelenskiy, Rus sporcuların, bu yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Fransa'nın insani açıdan tamamen adaletten yana olmasını istiyoruz. Bu durumda ise bizim tarafımızda." ifadesini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma ihtimaliyle ilgili soruya yanıt veren Zelenskiy, bir nükleer savaş çıkma ihtimalinin olmadığını belirterek, "Nükleer silah kullanma konusu sadece onun (Putin) retoriğidir bana göre." değerlendirmesinde bulundu.
Zelenskiy, Rusya'nın asıl amacının dünya genelinde çeşitli ülkelerde istikrarsızlık çıkarması olduğunu savundu.
"Ukrayna olduğu sürece Fransa ordusu, Fransa'da kalacak"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya asker gönderme konusunda yaptığı açıklamalarına yönelik soruyu cevaplayan Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin Avrupa'da eğitimden geçtiğini hatırlattı.
Ukraynalı askerlere Fransa'da savaş eğitimi verme konusunda Fransa tarafıyla işbirliği içinde bulunduklarını aktaran Zelenskiy, "Bu, Fransız ordusunun Ukrayna'da olacağı anlamına gelmiyor, eğitim süreçlerinin müfettişler tarafından yürütülmesinden bahsediyoruz." dedi.
Askeri ve savunma alanında Fransa ile işbirliğinin devam edeceğini belirten Zelenskiy, "Öncelikle her şey Putin'e bağlı. Ukrayna olduğu sürece Fransa ordusu, Fransa'da kalacak." sözlerine ekledi.
Ülkesinde devam eden savaşta cephedeki durumu anlatan Zelenskiy, Rus hava kuvvetlerine ciddi hasar verdiklerini aktararak, Rusya'nın Karadeniz donanmasına yönelik de saldırı operasyonlarına devam ettiklerini kaydetti.
Zelenskiy ayrıca cephe hattı boyunca 2 bin kilometrede 3 şeritten oluşan tahkimat inşa ettiklerini de hatırlattı.
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