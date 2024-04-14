Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısını kınadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısını kınadıklarını duyurdu.
Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın İsrail'e hava saldırısına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna, İran'ın İsrail'e Şahed insansız hava araçları ve füzeleri kullanarak düzenlediği saldırıyı kınıyor. Biz Ukrayna'da, aynı Şahed insansız hava araçları, füzeleri, aynı hava saldırısı taktiklerini kullanan Rusya'nın benzer saldırılarının dehşetini çok iyi biliyoruz."
Rusya ile İran'ın faaliyetlerinin daha büyük çatışmalara neden olabileceğini savunan Zelenskiy, " Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasını önlemek için her türlü çaba gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Hava saldırılarına karşı mücadele etmek için yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Kelimeler, insansız hava araçlarını durdurmaz ve füzelerin önünü kesmez. Yalnızca somut yardım bunu sağlar." ifadelerini kullandı.
Küresel güvenliğin güçlendirilmesi yönünde ortak adımların atılması gerektiğine dikkati çeken Zelenskiy, ABD Kongresinin bu kritik zamanda, müttefiklerini güçlendirmek için gerekli kararları almasının kritik önem taşıdığına işaret etti.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
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