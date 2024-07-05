Ukrayna, Macaristan Başbakanı Orban'ın Moskova ziyaretini görüşmedi - Son Dakika
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Ukrayna, Macaristan Başbakanı Orban'ın Moskova ziyaretini görüşmedi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'yı ziyaret etme kararının Ukrayna ile görüşülmediğini bildirdi. Macaristan tarafından Ukrayna ile herhangi bir anlaşma veya görüşme olmaksızın alınan ziyaret kararı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı temelinde bir barış vizyonunu paylaşan devletlerin bulunduğu barış zirvesi formatının önemini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna'nın Başbakan Orban'ın Kiev ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Avrupa entegrasyonu konularında çalışma yönündeki yapıcı eğilimini sürdürdüğü belirtildi.

05.07.2024 16:15
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'yı ziyaret etme kararının Ukrayna ile görüşülmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'ya ziyaret kararının Macaristan tarafınca Ukrayna ile herhangi bir anlaşma veya görüşme olmaksızın alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna olmadan ülkemiz ile ilgili hiçbir anlaşma yapılamaz ilkesinin dokunulmazlığını hatırlatıyor, tüm devletleri bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, barışın tesis edilmesinin gerçekçi ve adil yolunun Barış Formülü olmaya devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Macaristan'ın da katıldığı İsviçre'deki barış zirvesinin gösterdiği gibi, yüzden fazla devlet ve uluslararası örgüt, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı temelinde bir barış vizyonunu paylaşmaktadır. Barış zirvesi formatı, adil barışı tesis etme yollarını bulmak için kilit platformdur."

Açıklamada ayrıca Ukrayna'nın, Başbakan Orban'ın Kiev ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Avrupa entegrasyonu konularında çalışma yönündeki yapıcı eğilimini sürdürdüğü aktarıldı.

Orban, 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna, Macaristan Başbakanı Orban'ın Moskova ziyaretini görüşmedi - Son Dakika

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