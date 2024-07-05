Ukrayna, Macaristan Başbakanı Orban'ın Moskova ziyaretini görüşmedi

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'yı ziyaret etme kararının Ukrayna ile görüşülmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'ya ziyaret kararının Macaristan tarafınca Ukrayna ile herhangi bir anlaşma veya görüşme olmaksızın alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna olmadan ülkemiz ile ilgili hiçbir anlaşma yapılamaz ilkesinin dokunulmazlığını hatırlatıyor, tüm devletleri bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, barışın tesis edilmesinin gerçekçi ve adil yolunun Barış Formülü olmaya devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Macaristan'ın da katıldığı İsviçre'deki barış zirvesinin gösterdiği gibi, yüzden fazla devlet ve uluslararası örgüt, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı temelinde bir barış vizyonunu paylaşmaktadır. Barış zirvesi formatı, adil barışı tesis etme yollarını bulmak için kilit platformdur."

Açıklamada ayrıca Ukrayna'nın, Başbakan Orban'ın Kiev ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Avrupa entegrasyonu konularında çalışma yönündeki yapıcı eğilimini sürdürdüğü aktarıldı.

Orban, 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelmişti.