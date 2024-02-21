Ukrayna, Rusya'ya ait Su-34 savaş uçağını düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna, Rusya'ya ait Su-34 savaş uçağını düşürdü

Ukrayna, Rusya\'ya ait Su-34 savaş uçağını düşürdü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırı düzenlediği ve birçok füze ve insansız hava aracının imha edildiği belirtildi. Ukrayna'nın son 10 gün içinde 6 Rus savaş uçağını düşürdüğü bilgisi de verildi.

21.02.2024 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı düşürdüklerini bildirdi.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı düşürdüğünü duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da bu gece, Rusya'nın bir S-300 güdümlü füzesi, bir X-59 hava füzesi ve 4 X-22 seyir füzesinin yanı sıra 19 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığı belirtildi.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri unsurlarınca Poltav bölgesinde Rusya'ya ait bir X-59 hava füzesi ile Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgeleri üzerinde 13 "Şahed" İHA'nın yok edildiği aktarılan açıklamada, vurulamayan İHA'ların yarısının da hedefine ulaşmadığı kaydedildi.

Ukrayna'nın 17 Şubat'tan bu yana 6 Rus savaş uçağını düşürdüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya'ya ait Su-34 savaş uçağını düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:22:01. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'ya ait Su-34 savaş uçağını düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement