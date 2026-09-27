Ulaş Gölü mesire alanı sonbaharla sessizleşti, Hıdır Kaya boş kaldığını söyledi

Ulaş Gölü mesire alanı sonbaharın gelmesiyle sessizliğe büründü.

İlçe sakinlerinden Hıdır Kaya, gölün 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edildiğini söyledi.

İlçe merkezinde bulunan gölün özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde piknikçilerin, olta meraklıların ve yurt dışından gelen gurbetçilerin uğrak yeri olduğunu vurgulayan Kaya, mesire alanının sonbaharın gelmesiyle ve havaların soğumasıyla boş kaldığını belirtti.