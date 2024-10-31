Ulaş Gölü'nde Flamingo Sürprizi - Son Dakika
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Ulaş Gölü'nde Flamingo Sürprizi

Kuraklığın etkilediği Ulaş Gölü'nde flamingolar görüntülendi, göl renklenerek canlı bir hal aldı.

31.10.2024 23:00
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Ulaş gölünde flamingo sürprizi, kuraklıkla boğuşan göl renklendi

Son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Ulaş Gölü'nde flamingolar görüntülendi

SİVAS - Son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Ulaş Gölü'nde flamingolar görüntülendi. Renkli görüntülere sahne olan flamingolar drone ile havadan görüntülendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş gölü son yıllarda adeta kuraklıkla boğuşuyor. Su seviyesinin ciddi oranda düştüğü göl birçok göçmen kuşa da ev sahipliği yapıyor. Sakar meke, yeşilbaş ördek, elmabaş, angut ve uzunbacak gibi türlerin görüldüğü gölde bu kez Flamingolarda görüntülendi. Genellikle Kuzey Afrika, Güney Avrupa, Orta Doğu ve İran gibi bölgelerden ülkemize göç eden flamingolar kış aylarının gelmesiyle tekrardan sıcak bölgelere göç ediyor. Göç sırasında Ulaş gölünde konaklayan flamingolar kuraklıkla boğuşan gölü adeta renklendirdi. Güzel görüntülere neden olan flamingolar dron ile havadan da görüntülendi.

Göl kurudu

İlçe sakinlerinden Mehmet Kumcu, göle flamingoların geldiğini ifade ederek, " Bu sene Flamingolar geldi. Güzel görüntüler oluştu. Buraya aslında tuz gölü derler. Tecer dağından gelirdik hayvanlarımıza buradan tuz götürürdük. Bu sene kuraklık gitti. Göl böyle kurudu. Yağmur yağmayınca göl çekilme yaptı. Gölde su çekildikten sonra kuş türü pek gelmedi. Flamingolar gelmezlerdi. Kara akçadan başka kuş yoktu. Kara akça geldiği zaman suyun yüzeyi simsiyah olurdu" dedi.

Kaynak: İHA

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