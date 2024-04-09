Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nı muhabbet ve coşkuyla karşıladıklarını belirtti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nı muhabbet ve coşkuyla karşıladıklarını belirterek, "Mübarek Ramazan Bayramı, Müslümanlara, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e ve bütün mazlumlara yapılan zulümlerin son bulmasına vesile olsun." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif'in daha hüzünle uğurlandığını bildirdi.
Ramazan Bayramı'nı muhabbet ve coşkuyla karşıladıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Ne yazık ki başta Filistin olmak üzere, dünyanın birçok yerinde bayram sevincini yaşaması gereken çocuklar, gözyaşları içinde bayrama giriyor. Duam odur ki mübarek Ramazan Bayramı Müslümanlara, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e ve bütün mazlumlara yapılan zulümlerin son bulmasına vesile olsun." değerlendirmesinde bulundu.
"Trafik kurallarına harfiyen uyalım"
Uraloğlu, ramazan ayı içinde, yoğun bir seçim atmosferinin ardından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni ülke demokrasisine yakışır bir olgunlukla neticelendirdiklerini anımsatarak, alınan sonuçların ülke için hayırlı olmasını diledi.
Seçimsiz geçirilecek gelecek 4 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:
"1000 yıl önce vatan kıldığımız bu topraklardaki son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrını, eser ve hizmet siyasetimizle taçlandıracağız. Yürekten inanıyorum ki 2028 ve 2038'e emin adımlarla yürüyeceğiz. Milletimize daha pek çok hizmeti götürecek, vatanımızı topyekun kalkındırmayı sürdüreceğiz. Bayram sevinci yaşayacağımız bu güzel günlerin hüzne dönüşmemesi için yola çıkacak tüm vatandaşlarımızdan azami hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Toplu yaşam alanlarımızda kurallara uymak, ilk önce birbirimizin hukukuna sahip çıkmak demektir. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Özellikle sürücülerimizin yorgunken araç kullanmamaları ve mutlaka emniyet kemeri takmaları trafik ve yol güvenliği için son derece önemlidir. Bu düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."
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Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Matlı, mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, bayramların sevgi ve saygının en güzel şekilde yaşandığı zamanlar olduğunu belirtti. Ayrıca, Ramazan ayının manevi ikliminin tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diledi ve tüm hemşerilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Malatya Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 'Vefa' programında, şu ana kadar başkanlık yapan isimler ile üyeler bir araya geldi. Programda, MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Yunus Akçin, Genç MÜSİAD Başkanı Yusuf Erdemir ve önceki dönem başkanlar birer konuşma yaparak, geçmişte yaşanan felaketlerin ardından yapılan yardımları ve gelecekteki çalışmaları anlattılar. Programda ayrıca, Genç MÜSİAD'ın önceki dönem başkanları, yeni üyelere başarıya giden hikayelerini anlattılar ve bu organizasyonun iş dünyasına atılmadan önce iyi bir okul olduğunu vurguladılar.
Ramazan Bayramı tatili süresince Sakarya genelinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hız kurallarına uyulmaması, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve kask kullanımı gibi konularda radar denetimleri yapmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek memleketlerine akın etti. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşıda yoğunluk oluşturdu. Sivas, Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olması ve göç veren bir şehir olması sebebiyle gurbette yaşayan Sivaslılar tarafından tercih edildi. Cadde ve sokaklarda binlerce Sivaslı'nın yoğunluğu nedeniyle yaya ve araç trafiğinde artış yaşandı. Sivaslılar, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için her bayram olduğu gibi bu bayramda da memleketlerine akın etti.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.
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