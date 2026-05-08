Ülkü Ocakları'ndan Eğitim Destek

08.05.2026 14:24
Ülkü Ocakları, Tire'deki ilkokulda bakım onarım yaparak eğitim ortamını iyileştirdi.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, Tire ilçesinde bir ilkokulda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla eğitim ortamını daha da elverişli hale getirdi.

Çeriközü İlkokulu'nda görev yapan bir öğretmen, okuldaki bazı tadilat ihtiyaçları için Ülkü Ocakları İl Başkanlığından destek istedi.

Daha önce kentin kırsal kesimindeki birçok okulun ihtiyaçlarını karşılayan Ülkü Ocakları, öğretmenin bu isteğini geri çevirmedi.

Ülkü Ocakları gönüllüleri, Çeriközü İlkokulunda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Çalışmaların ardından öğretmen ve öğrenciler, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç ile gönüllülere teşekkür etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Kılıç, onlara eğitim materyalleri ve oyuncak hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, yaptıkları çalışmalarla eğitim ortamının iyileştirildiğini belirterek, "İzmir'in merkeze en uzak köylerinden biri olan Tire ilçemize bağlı Çeriközü İlkokulunu daha da güzelleştirdiğimiz ve çocuklarımızı sevindirdiğimiz için çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
