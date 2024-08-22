Ulusal Otizm Konfederasyonu Üyeleri Afyonkarahisar\'da Çalıştay Düzenledi

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Ulusal Otizm Konfederasyonu Üyeleri Afyonkarahisar'da "sivil düşün destekli otizmin farkındayız çözüm için bir aradayız" çalıştayı düzenledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak'ın online katıldığı toplantıda, otizmli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına otizm alanında yapılan çalışmaları desteklediklerini ve bu anlamda Ulusal Otizm Konfederasyonu ile iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

Çalıştay'da otizme yönelik sorunları ve çözüm önerilerini içeren rapor hazırlandı.

Konfederasyon Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas da konfederasyonun geniş kapsamı ve etkisi, bu konuda toplumun her kesiminde farkındalık yaratma ve otizmli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirme sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Kavas, şöyle devam etti:

"Konfederasyon olarak, otizmli bireyler ve aileleri için sağlanan hizmetleri yaygınlaştırmak, erişilebilirliği artırmak ve bu alandaki iyi uygulamaları desteklemek için çalışıyoruz. Otizm, yalnızca bireylerin değil, ailelerinin ve toplumun da birlikte mücadele etmesi gereken bir konu. Ancak bu mücadelenin temelinde, otizmli bireylerin farklılıklarını anlamak, kabul etmek ve onları topluma kazandırmak yatmaktadır. Onların eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar her alanda eşit fırsatlara sahip olabilmeleri, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Ancak biliyoruz ki bu çaba, sadece bizim değil, toplumun her kesiminin aktif katılımıyla daha güçlü hale gelecektir. Bizler konfederasyon olarak, otizmli bireyler için daha kapsayıcı ve anlayışlı bir toplum oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hep birlikte el ele vererek, onların daha parlak bir geleceğe sahip olmaları için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz."