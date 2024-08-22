Ulusal Otizm Konfederasyonu Üyeleri Afyonkarahisar'da Çalıştay Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ulusal Otizm Konfederasyonu Üyeleri Afyonkarahisar'da Çalıştay Düzenledi

Ulusal Otizm Konfederasyonu Üyeleri Afyonkarahisar\'da Çalıştay Düzenledi

Ulusal Otizm Konfederasyonu üyeleri Afyonkarahisar'da düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Toplantıda otizmli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek adına yapılan çalışmalar desteklendi ve otizme yönelik sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlandı.

22.08.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal Otizm Konfederasyonu Üyeleri Afyonkarahisar'da "sivil düşün destekli otizmin farkındayız çözüm için bir aradayız" çalıştayı düzenledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak'ın online katıldığı toplantıda, otizmli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına otizm alanında yapılan çalışmaları desteklediklerini ve bu anlamda Ulusal Otizm Konfederasyonu ile iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

Çalıştay'da otizme yönelik sorunları ve çözüm önerilerini içeren rapor hazırlandı.

Konfederasyon Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas da konfederasyonun geniş kapsamı ve etkisi, bu konuda toplumun her kesiminde farkındalık yaratma ve otizmli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirme sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Kavas, şöyle devam etti:

"Konfederasyon olarak, otizmli bireyler ve aileleri için sağlanan hizmetleri yaygınlaştırmak, erişilebilirliği artırmak ve bu alandaki iyi uygulamaları desteklemek için çalışıyoruz. Otizm, yalnızca bireylerin değil, ailelerinin ve toplumun da birlikte mücadele etmesi gereken bir konu. Ancak bu mücadelenin temelinde, otizmli bireylerin farklılıklarını anlamak, kabul etmek ve onları topluma kazandırmak yatmaktadır. Onların eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar her alanda eşit fırsatlara sahip olabilmeleri, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Ancak biliyoruz ki bu çaba, sadece bizim değil, toplumun her kesiminin aktif katılımıyla daha güçlü hale gelecektir. Bizler konfederasyon olarak, otizmli bireyler için daha kapsayıcı ve anlayışlı bir toplum oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hep birlikte el ele vererek, onların daha parlak bir geleceğe sahip olmaları için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz."

Kaynak: AA

Otizm, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulusal Otizm Konfederasyonu Üyeleri Afyonkarahisar'da Çalıştay Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:00:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ulusal Otizm Konfederasyonu Üyeleri Afyonkarahisar'da Çalıştay Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement