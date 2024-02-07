Uluslararası Adalet Divanı\'nın yeni başkanı ve başkan yardımcısı seçildi

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) yeni başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam olurken, " Gazze'deki soykırıma" ilişkin davada verilen tüm tedbir kararlarında, İsrail lehine oy kullanan Ugandalı Yargıç Julia Sebutinde ise başkan yardımcılığı görevine seçildi.
UAD eski Başkanı ABD'li Yargıç Joan Donoghue ve eski Başkan Yardımcısı Rus Yargıç Kirill Gevorgian'ın görev sürelerinin dolmasının ardından 3 yıllığına görev yapacak yeni başkan ve yardımcısı seçildi.
UAD hakimleri arasında yapılan gizli oylamada Lübnanlı Yargıç Salam Başkan olurken, Ugandalı Yargıç Sebutinde başkan yardımcılığı görevine getirildi.
15 hakimden oluşan UAD'nin her hakimi 9 yıllık görev yaparken, her ne kadar yazılı kural olmasa da uygulamada başkan ve başkan yardımcılığı görevlerinin en kıdemli hakimler arasında dönüşümlü olarak yapıldığı görülüyor.
Lübnanlı Yargıç Salam ve Ugandalı Yargıç Sebutinde'nin ardından, UAD'de henüz başkan veya başkan yardımcılığı görevine getirilmeyen daha kıdemli tek hakim Hindistanlı Yargıç Dalveer Bhandai oldu.
Hint Yargıç, Lübnanlı Salam'dan daha fazla, Ugandalı Sebutinde'yle ise aynı kıdeme sahip.
Başkan olmazsa yardımcısı vekalet ediyor
UAD başkanının öne çıkan yetkileri arasında, Divanın tüm toplantılarına başkanlık etme, Divan üyelerinden oluşan bir Bütçe ve İdari Komite ile çeşitli diğer komitelerin yardımıyla Divanın çalışmalarını idare etme ve denetleme öne çıkıyor.
Divan önündeki bir davada hakimlerin oylarının eşit olması durumunda başkanın oy kullandığı tarafın davayı kazandığı kabul ediliyor.
Yargıçlar, başkan ve başkan yardımcılığı görevlerine birden fazla kez seçilebiliyor.
UAD başkan yardımcısı ise başkanın yokluğunda veya başkanlık makamının boşalması halinde başkana vekalet ediyor.
Başkan yardımcısının da yokluğunda bu görev en kıdemli yargıca düşüyor.
Kararların tümünde İsrail lehine oy vermişti
6 Şubat 2018'de UAD'deki görevine başlayan Yargıç Salam, UAD'ye katılmadan önce Lübnan'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi'ydi.
Başkan Yardımcısı Sebutinde ise 6 Şubat 2012'de divana katıldı. Sebutinde UAD'deki görevinden önce Sierra Leone Özel Mahkemesinde yargıç olarak görev yapmıştı.
Ugandalı Yargıç Sebutinde Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'ndeki "soykırımla" ilgili olarak açtığı davada 26 Ocak'taki tedbir kararlarının tümünde İsrail lehine oy kullanmasıyla dikkat çekmişti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Uluslararası Adalet Divanı'nın yeni başkanı ve başkan yardımcısı seçildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?