Uluslararası Af Örgütü, İsrail'e silah ambargosu çağrısı yaptı - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü, İsrail'e silah ambargosu çağrısı yaptı

ABD Merkezli Uluslararası Af Örgütü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongre'de yapacağı konuşma öncesi ABD'ye 'savaş suçu ortaklığı' uyarısında bulunarak, İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısı yaptı. Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin Gazze'deki savaş suçlarına ortak olduğunu belirterek, ABD hükümetine silah transferlerini durdurma çağrısında bulundu.

23.07.2024 23:37
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ABD Merkezli Uluslararası Af Örgütü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Kongre'de yapacağı konuşma öncesi ABD'ye "savaş suçu ortaklığı" uyarısında bulunarak, İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü'nün internet sitesinden "ABD'nin Gazze'deki savaş suçlarındaki suç ortaklığı konusunda uyarı" başlıklı açıklama yayımlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü ABD İcra Direktörü Paul O'Brien, "Yeter artık" diyerek, "ABD hükümetine, dünya çapındaki uzmanlardan, ABD menşeli silahların İsrail hükümeti tarafından savaş suçlarında ve hukuka aykırı cinayetlerde kullanıldığına dair çok sayıda kanıt sunuldu. Silah transferlerinin devam etmesi, ABD'yi bu silahlarla işlenen uluslararası hukuk ihlallerinin suç ortağı haline getirecek." uyarısı yaptı.

O'Brien, "Uluslararası Af Örgütü'nün kendi araştırması, İsrail hükümetinin ABD tarafından sağlanan silahları uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukunun yanı sıra ABD yasa ve politikasını da ciddi şekilde ihlal edecek şekilde kullandığını birçok kez gösterdi." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın, Gazze'de soykırım riskinin ve İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuku ihlal etmek için ABD silahlarını kullandığını değerlendirmenin makul olduğuna karar verdiğini hatırlatan O'Brien, "Bu bulguların ışığında, ilk adım olarak Başkan Biden, ABD'nin İsrail hükümetiyle uluslararası hukuku ağır ihlallerindeki suç ortaklığına son vermeli ve İsrail hükümetine silah transferini derhal askıya almalı." çağrısında bulundu.

O'Brien, Biden'ın, İsrail güçlerinin Refah'taki eylemleriyle ilgili endişelerini birçok kez dile getirdiğini ve bu nedenle bir silah sevkiyatını geciktirdiğini anımsatarak, Biden'ın İsrail'e silah transferlerine devam etmesi halinde, "daha da büyük ve yasa dışı bir felakete, insanların acı çekmesine ve ölümüne yol açacağını elbette bilmesi gerektiğini" belirtti.

Filistin'de her gün binlerce sivilin hayatının tehlike altına olmasından dolayı ABD hükümeti ve şirketlerinin bundan sorumlu olduğunu kaydeden O'Brien, "Şimdi İsrail hükümetine yapılan tüm silah transferlerini acilen askıya almanın ve kalıcı bir ateşkes için baskı yapmanın zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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