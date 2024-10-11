Uluslararası Af Örgütü: İsrail Gazze'deki soykırımı saklamaya devam ediyor - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü: İsrail Gazze'deki soykırımı saklamaya devam ediyor

Uluslararası Af Örgütü Üyesi Ahmed Karud, İsrail'in gazetecilerin Gazze Şeridi'ne ulaşmasını engelleyerek "savaş suçlarını ve soykırımı" örtbas etmeye devam ettiğini söyledi.

11.10.2024 21:16
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Uluslararası Af Örgütü Üyesi Ahmed Karud, İsrail'in gazetecilerin Gazze Şeridi'ne ulaşmasını engelleyerek "savaş suçlarını ve soykırımı" örtbas etmeye devam ettiğini söyledi.

Uluslararası Af Örgütü Tunus Ofisi, başkent Tunus'ta, " Filistin'in sesi.. Özgürlüğün Tonları ve İnsan Hakları Çağrısı" başlığıyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Karud, "İsrail işgal devleti, yabancı gazetecilerin Filistin topraklarına özellikle de Gazze'ye erişimlerini engelleyerek, sivillere karşı işlenen savaş suçlarını ve soykırıma varan ağır ihlalleri gizlemeyi amaçlıyor." dedi.

Filistin'de bir gazetecinin görevinin sadece haber aktarmak olmadığını belirten Karud, "Gazeteciler aynı zamanda olayların tanığı oluyor, bu nedenle işgal devleti (İsrail), gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermeyerek onların bu zulme tanık olmalarını engelliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in gazetecileri doğrudan hedef aldığını vurgulayan Karud, "İşgalci güç, 160'ın üzerinde gazeteciyi şehit etti, çok sayıda gazeteci yaralandı, saldırılar esnasında bir kısmı kayboldu, birçok gazeteci de tutuklandı." şeklinde konuştu.

El Aksa Televizyonu ekibinden Muhammed et-Tanani'nin İsrail'in 9 Ekim'deki saldırılarında hayatını kaybetmesi ile birlikte Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 176'ya yükseldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü: İsrail Gazze'deki soykırımı saklamaya devam ediyor - Son Dakika

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