Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik ediyor

Uluslararası Af Örgütü, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan raporunun, soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken 'çok önemli kanıtlar' sunduğunu bildirdi. Örgüt, raporun İsrail'in soykırım işlediğini gösteren makul gerekçeler içerdiğini ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

28.03.2024 03:35  Güncelleme: 03:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan raporunun, soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken "çok önemli kanıtlar" sunduğunu bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, Albanese'nin, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuyla ilgili hazırladığı, İsrail'in soykırım işlediğini gösteren makul gerekçelerin bulunduğu sonucuna varan raporunun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "BM Özel Raportörü'nün Gazze raporu, soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken çok önemli kanıtlar sunuyor." denildi.

"Şimdi soykırımı önlemek için harekete geçme zamanı"

Açıklamada, "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı BM raporuna ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, devletlere hayati eylem çağrısı olarak hizmet etmesi gereken çok önemli bir çalışmadır. (Devletler) Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bugün Gazze'deki Filistinlileri korumak için somut önlemler almalıdır.

Şimdi soykırımı önlemek için harekete geçme zamanı. Üçüncü devletler, derhal ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması için savaşan taraflara siyasi baskı uygulamalı, İsrail'in bombardımanı durdurması ve insani yardım üzerindeki kısıtlamaları kaldırması dahil BM kararına uyması konusunda ısrarcı olmak için nüfuzlarını kullanmalı."

Callamard, çatışmanın tüm taraflarına karşı kapsamlı silah ambargosu uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Hamas ve diğer silahlı gruplara tüm sivil esirleri serbest bırakmaları için baskı yapılması gerektiği yorumunda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 597 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 453 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 249 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İstanbul'a hak ettiği değeri vermiş olmazsınız
    03:23 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İstanbul'a hak ettiği değeri vermiş olmazsınız

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu aziz şehre hizmet etmek, burada büyükşehir belediye başkanı olmak bir onurdur.

  • Patlama sesi ekipleri harekete geçirdi
    03:05 Patlama sesi ekipleri harekete geçirdi

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde duyulan patlama sesi ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelmelerde söz konusu patlama sesinin havalandırma sacının yere düşmesi sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Tavşanlı Mahallesi'ndeki iş yerinde panik yaşayan mahalleli ise derin bir nefes aldı.

  • Ürdünlüler İsrail Büyükelçiliği Yakınlarında Gösterilere Devam Ediyor
    02:39 Ürdünlüler İsrail Büyükelçiliği Yakınlarında Gösterilere Devam Ediyor

    Ürdünlüler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında düzenledikleri gösterilere dördüncü günde de devam etti. Binlerce Ürdünlü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları protesto etti ve İsrail Büyükelçiliğinin kapatılması taleplerini yineledi. Gazze'de yaşanan insani felaket nedeniyle uluslararası çevreler, ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların artırılması çağrısında bulunuyor.

  • Burdur'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
    02:34 Burdur'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

    Burdur merkeze bağlı İlyas Köyü'nde yalnız yaşayan Süleyman Sonaç'tan (80) bir süredir haber alamayan komşuları, evine gittiklerinde yerde yatar vaziyette olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

  • Microsoft, Ekran Kontrolünde Yeni Bir Patent Üzerinde Çalışıyor
    02:33 Microsoft, Ekran Kontrolünde Yeni Bir Patent Üzerinde Çalışıyor

    Microsoft, parlaklığı ayarlanabilir bir teknoloji olan Pixel Luminesce üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, ekranın her bir pikselini mikro düzeyde kontrol etmenizi sağlayarak oyun monitörlerinde büyük iyileştirmeler getirebilir.

  • New York Uluslararası Otomobil Fuarı Yarın Açılıyor
    02:27 New York Uluslararası Otomobil Fuarı Yarın Açılıyor

    Dünya otomotiv endüstrisinin en eski fuarlarından biri olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açıyor. Amerikalı ve uluslararası otomobil üreticileri, yeni modellerini Manhattan'daki Jacob K. Javits Kongre Merkezi'nde sergileyecek. Fuarda, popüler markaların yeni tasarıma sahip ve elektrikli modelleri dikkat çekiyor. Ayrıca klasik arabalar ve arazi araçları da fuar alanında yer alacak. Fuar süresince otomotiv sektöründeki gelişmeler üzerine oturumlar da düzenlenecek.


00:27 İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında Yeniden Refah’a zeytin dalı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı
23:49 Teröristin Türkiye’ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa’da havalimanı bastı Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı
22:18 Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti’ye mi katıldı İşte meselenin aslı Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye mi katıldı? İşte meselenin aslı
21:12 CHP lideri Özel’den, Sarıyer Belediye Başkanı’na çağrı: Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen çekilirsin CHP lideri Özel'den, Sarıyer Belediye Başkanı'na çağrı: Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen çekilirsin
20:52 Cübbeli Ahmet Hoca’nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı
00:06 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver
21:30 Aziz Yıldırım, 2 Nisan’daki Olağanüstü Genel Kurul’a katılmayacak Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılmayacak
20:06 Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor? Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 03:44:23. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement