Uluslararası Af Örgütü, İsrail\'in Refah\'taki saldırı planlarına karşı Londra\'da sessiz eylem yaptı

Güncel

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in saldırı planları yaptığı Gazze'nin güneyinde yer alan Refah'taki sivillerle dayanışma için İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde sessiz eylem yapıldı.

Başkent Londra'daki Downing Sokağı girişinde bir araya gelen eylemciler, beyaz maskeler takarak yaptıkları eylemde, Gazzelilerin açıklamalarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bulunan 1,5 milyona yakın Filistinli siville dayanışma için yapılan sessiz eylemde açılan pankartlarda, Gazzeli İslam Harb'in, "Çocuklarımın bedenleri paramparça oldu", Ahlam Harb'in "Kardeşim Halil'den geriye elinden başka hiçbir şey kalmadı" ve Malak Al Shaer'in "Gözlerimi cam, şarapnel ve toprak dolduğu için açamıyorum" ifadeleri yer aldı.

Af Örgütünden, sessiz eyleme ilişkin yapılan açıklamada, Refah'ta bulunan sivillerin İsrail'in saldırı planları nedeniyle risk altında olduğuna dikkat çekilerek, "Af Örgütü olarak İngiltere hükümetini, Refah'a yapılacak saldırı kararından İsrail'i döndürmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İngiltere hükümetinin acil ateşkes çağrısı yapması gerektiği de vurgulanırken İsrail'e silah satışlarının durdurulmasının önemine işaret edildi.

?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı saldırının yeni ve büyük trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.