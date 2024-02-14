Uluslararası Af Örgütü, İsrail\'in Refah\'taki saldırı planlarına karşı Londra\'da sessiz eylem yaptı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in saldırı planları yaptığı Gazze'nin güneyinde yer alan Refah'taki sivillerle dayanışma için İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde sessiz eylem yapıldı.
Başkent Londra'daki Downing Sokağı girişinde bir araya gelen eylemciler, beyaz maskeler takarak yaptıkları eylemde, Gazzelilerin açıklamalarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı.
Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bulunan 1,5 milyona yakın Filistinli siville dayanışma için yapılan sessiz eylemde açılan pankartlarda, Gazzeli İslam Harb'in, "Çocuklarımın bedenleri paramparça oldu", Ahlam Harb'in "Kardeşim Halil'den geriye elinden başka hiçbir şey kalmadı" ve Malak Al Shaer'in "Gözlerimi cam, şarapnel ve toprak dolduğu için açamıyorum" ifadeleri yer aldı.
Af Örgütünden, sessiz eyleme ilişkin yapılan açıklamada, Refah'ta bulunan sivillerin İsrail'in saldırı planları nedeniyle risk altında olduğuna dikkat çekilerek, "Af Örgütü olarak İngiltere hükümetini, Refah'a yapılacak saldırı kararından İsrail'i döndürmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca İngiltere hükümetinin acil ateşkes çağrısı yapması gerektiği de vurgulanırken İsrail'e silah satışlarının durdurulmasının önemine işaret edildi.
?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı
Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.
İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.
Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.
Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı saldırının yeni ve büyük trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Refah'taki saldırı planlarına karşı Londra'da sessiz eylem yaptı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.
Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.
Sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video paylaştı. Videoda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğa yer veren Nahya, izleyenleri güldürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, hediye olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının mazbatasını verdi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.
Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın tepkisini çeken ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 29 bin Filistinliyi katleden İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi.
Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi.
Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförleri manevra yaparak felaketten son anda kurtuluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?