Uluslararası Bodrum MotoFest Başlıyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek "Uluslararası Bodrum MotoFest" etkinliğinin 4- 6 Ekim'de Gümbet Dolgu Alanı'nda düzenleneceği bildirildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle Bodrum'da düzenlenecek etkinlikte motor sporları ve motosiklet kültürüne ilgi duyan herkese kapsamlı bir etkinlik sunulacak.

Halka açık gerçekleştirilecek festivalde, adrenalin dolu motosiklet gösterileri, sahne şovları ve DJ performansları da yer alacak.

Festival süresince düzenlenecek çekilişlerden elde edilecek gelirin tamamı sokak hayvanlarına mama desteği olarak aktarılacak.

Bodrum MotoFest'de profesyonel eğitmenler tarafından verilecek seminerler doğrultusunda katılımcılara daha güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları hakkında bilgi verilecek.