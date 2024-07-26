Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi Büyükçekmece'de Açıldı

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Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan sergide, 16 farklı ülkeden 85 kukla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen serginin küratörü Cengiz Özek, festivale katılan herkesin kuklayı yakından tanıyabileceklerini belirterek, "46 yıldır kukla sanatıyla ilgileniyorum. Kukla deyince nedense insanların aklına önce çocuklar geliyor. Kuklanın büyükleri de heyecanlandırdığını bilmemiz ve tanık olmamız gerekiyor. İşte bu festivaller bizi bu noktalara sürüklüyor. Biz de bu yılki festival kapsamında kukla bölümünde 6 farklı ülkeden 7 grupla seyircilerimize 'merhaba' demek istedik." ifadelerini kullandı.

Özek, gösterilerin yanı sıra büyük küçük tüm seyircilerin atölye çalışmalarıyla da kuklayı daha yakından tanıyabileceklerini aktararak, "İzleyiciler, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan 'Dünya Kuklaları Sergisi'ni de görebilirler. 16 değişik ülkeden 85 kukla yer alıyor." bilgisini verdi.

Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi açılışının ardından festivale Türkiye'den gelen ünlü kukla sanatçısı Ercan Sönmez, Hong Kong'dan gelen Cheung Chun Fai, İtalya'dan Gianluca Di Matteo, İspanya'dan Toni Zafra, Meksika'dan Dıego Ugalde ve Peru'dan Jose Navarro kukla gösterisi sergiledi.

"Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", 3 Ağustos'a kadar görülebilecek.