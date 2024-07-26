Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi Büyükçekmece'de Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi Büyükçekmece'de Açıldı

Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi, ünlü kukla sanatçılarının eserlerini sergiliyor. Sergide, 16 farklı ülkeden 85 kukla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Serginin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün gerçekleştirdi. Sergi, 3 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

26.07.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü kukla sanatçılarının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan sergide, 16 farklı ülkeden 85 kukla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen serginin küratörü Cengiz Özek, festivale katılan herkesin kuklayı yakından tanıyabileceklerini belirterek, "46 yıldır kukla sanatıyla ilgileniyorum. Kukla deyince nedense insanların aklına önce çocuklar geliyor. Kuklanın büyükleri de heyecanlandırdığını bilmemiz ve tanık olmamız gerekiyor. İşte bu festivaller bizi bu noktalara sürüklüyor. Biz de bu yılki festival kapsamında kukla bölümünde 6 farklı ülkeden 7 grupla seyircilerimize 'merhaba' demek istedik." ifadelerini kullandı.

Özek, gösterilerin yanı sıra büyük küçük tüm seyircilerin atölye çalışmalarıyla da kuklayı daha yakından tanıyabileceklerini aktararak, "İzleyiciler, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan 'Dünya Kuklaları Sergisi'ni de görebilirler. 16 değişik ülkeden 85 kukla yer alıyor." bilgisini verdi.

Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi açılışının ardından festivale Türkiye'den gelen ünlü kukla sanatçısı Ercan Sönmez, Hong Kong'dan gelen Cheung Chun Fai, İtalya'dan Gianluca Di Matteo, İspanya'dan Toni Zafra, Meksika'dan Dıego Ugalde ve Peru'dan Jose Navarro kukla gösterisi sergiledi.

"Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi", 3 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

Büyükçekmece Kültür Ve Sanat Festivali, Büyükçekmece, Hasan Akgün, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi Büyükçekmece'de Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:05:16. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi Büyükçekmece'de Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement