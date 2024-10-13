Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali'nde Salyangoz Düellosu - Son Dakika
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Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali'nde Salyangoz Düellosu

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Kuşadası Sokak Festivali'nde Türk ve Fransız şefler arasında yapılan salyangoz düellosu, katılımcılara dostluk ve lezzet dolu bir deneyim sundu. İki farklı pişirme yöntemi ile hazırlanan salyangozlar, festivalin havasını renklendirdi.

13.10.2024 16:07  Güncelleme: 17:04
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(AYDIN)- Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, farklı bir düelloya ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında Türk ve Fransız usülü pişirme yöntemi ile hazırlanan salyangozun karşı karşıya geldiği bir 'Salyangoz Düellosu' düzenlendi. Türk ve Fransız şefler tarafından hazırlanan salyangoz yemeklerinin tadına bakan festival katılımcıları, seçim yapmakta zorlanınca, kazanan dostluk oldu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu'nun katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali ile bu yıl üçüncü kez "Hayat Sokakta" diyerek "Salyangoz Düellosu"na ev sahipliği yaptı. Tarihi Kervansaray'da gerçekleşen düello, Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres arasında yapıldı. Soğan, sarımsak, biber ve domates kullanılarak tencerede zeytinyağı ile yahni şeklinde pişirilen Türk usülü salyangoz ile bol sarımsak ve maydanozlu sosla tereyağlı olarak fırında pişirilen Fransız usülü "escargort"un yarıştığı düellonun sonucunu Kervansaray'ı dolduran katılımcılar belirledi. Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres tarafından hazırlanarak bizzat servis edilen Türk ve Fransız usülü salyangozların tadına bakan festival katılımcıları, karar vermekte zorlandı. Salyangoz ile escargortun birbirinden lezzetli olduğunu ifade eden katılımcılar hem Türk hem de Fransız şefi galip ilan etti. Böylece kazanan, dostluk ve lezzet oldu.

Düellonun moderatörü Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Emrah Sezgin Köksal, salyangozun bol protein içeren bir besin olduğunu belirterek, "Bitkilerin filiz yaprakları ile beslenen salyangoz Girit ve Akdeniz mutfağının sevilen bir lezzetidir. Kuşadası'nda da çok sayıda Giritli yaşadığı için salyangoz yahnisi doğal olarak kent kültürümüzün de bir parçasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali'nde Salyangoz Düellosu - Son Dakika

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