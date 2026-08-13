Uluslararası Sıfır Atık Yarışması Kataloğu Yayınlandı - Son Dakika
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Uluslararası Sıfır Atık Yarışması Kataloğu Yayınlandı

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2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'na ait eserler, katalog halinde erişime açıldı.

Bu eğitim-öğretim yılında ilk kez uluslararası boyuta taşınan 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nda (SAS2026) dereceye giren eserlerin yer aldığı katalog erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir yaşam kültürünü benimsemiş bireyler yetiştirme vizyonu doğrultusunda, iki yıldır ulusal boyutta yürütülen Sıfır Atık Yarışması, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması" adıyla uluslararası kimlik kazandı.

SAS2026, Türkiye'deki resmi ve özel okulların yanı sıra yurt dışındaki eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri ve Türkiye Maarif Vakfının faaliyet gösterdiği ülkelerdeki okulları da kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.

Yarışma "Gıda İsrafı Temalı Kısa Film", "İleri Dönüşüm-Faydalı Model", "Atıktan Sanata" ve "Yaşayan Okul Bahçeleri" olmak üzere dört ana kategoride düzenlendi.

Farklı ülkelerden binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren eserler, ulusal ve uluslararası kategorilerde gerçekleştirilen jüri değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

Yarışmanın ödül töreninde ayrıca "Yaşayan Okul Bahçeleri Poster Galerisi", "İleri Dönüşüm" ve "Atıktan Sanata" sergi alanları oluşturulurken, dereceye giren kısa filmler gösterime sunuldu.

SAS2026 Kataloğu, öğrencilerin sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanındaki üretimlerini görünür kılmanın yanı sıra iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına, çevre bilincinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilir yaşam kültürünün eğitim yoluyla desteklenmesine katkı sunması amacıyla erişime açıldı.

"Her eser çevre bilincinin özgün bir yansımasıdır"

Kataloğun ön sözünü kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve sıfır atık yaklaşımının eğitim sürecindeki önemine dikkati çekti.

Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'yetkin ve erdemli insan' anlayışı, bilgiyi sorumlulukla, farkındalığı davranışla ve üretimi değer bilinciyle buluşturan bireyler yetiştirmeyi esas almaktadır. Bu katalogda yer alan eserler de öğrencilerimizin çevre sorunlarına duyarlılıkla yaklaşan, çözüm üreten ve geleceğe umutla bakan bir nesil olarak yetiştiğini göstermektedir. Öğrencilerimizin geliştirdiği her fikir, eğitimin toplumsal dönüşümde üstlendiği kurucu rolü bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık vizyonunun öğrencilerin üretkenliği, yaratıcılığı ve çevresel sorumluluk bilinciyle buluşmasının önemine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Atık malzemelerin çocuklarımızın hayal gücü ve emeğiyle yeniden değer kazanması, dönüşümün önce düşüncede başladığını ortaya koymaktadır. Her eser çevre bilincinin, estetik duyarlılığın ve üretme iradesinin özgün bir yansımasıdır. Çocuklarımız, bir malzemeye yeniden işlev kazandırırken dünyaya daha özenli ve sorumlu bakmanın mümkün olduğunu da göstermektedir."

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserleri ile sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı SAS2026 kataloğuna "meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

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