Umman'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 16 Kişi Hayatını Kaybetti

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Umman'da şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Umman haber ajansı ONA'nın, Ulusal Acil Durum Yönetimi Komitesi Koordinatörü Muhammad Al-Busafi'den naklettiği haberde, pazar gününden bu yana kuzeydeki Eş-Şarkiyye bölgesinde sağlık kurumlarına 13 ölü ve 4 yaralı getirildiği ifade edildi.

Umman Arama ve Kurtarma Dairesi'nden daha sonra yapılan açıklamada ise Şarkiyye ve Ed-Dahiliyye kentlerinde sele kapılarak hayatını kaybeden 3 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Umman Sivil Savunma ve İlk Yardım Derneği Sözcüsü Ali el-Farisi ise yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, pazar gününden bu yana sel sularında mahsur kalan 1500 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Umman makamlarından, selden kaynaklı ölüm ve yaralanmalara ilişkin resmi bir rakam paylaşılmadı.

Öte yandan ülkede 5 ilde (Musendem, El-Bureymi, Ez-Zahira, Dahiliyye ve El-Batine) kamu ve özel sektörde çalışanlara sel nedeniyle izin verilirken, diğer illerde de gerekli olduğu durumda uzaktan çalışma sisteminin uygulanabileceği, Zufar ve El-Vusta hariç diğer illerde okullarda uzaktan eğitimin salı günü de devam etmesine karar verildiği ifade edildi.

Umman basınında dün yer alan haberlerde, sel felaketinde 9'u öğrenci, biri yabancı uyruklu 12 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.