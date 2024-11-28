Umman Sultanı Bin Tarık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

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Umman Sultanı Heysem bin Tarık, "Aramızda gerçekleşen yapıcı diyalog ve görüşmelerden dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumu ifade etmek isterim." dedi.

Umman Sultanı Bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bin Tarık, Ankara'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'yi "kardeş ülke" olarak nitelendirdi.

İlişkileri arttırma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelere ilişkin Bin Tarık, "Aramızda gerçekleşen yapıcı diyalog ve görüşmelerden dolayı da büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumu ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye ile Umman arasındaki derin tarihi ilişkilere dikkati çeken Bin Tarık, "Amacımız, bu ilişkilerimizi her alanda daha da güçlendirmektir. Bizler, her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde daha fazla atılım ve ilerleme katedeceğimiz şekilde ilişkilerimizi artırma arzusu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bin Tarık, bu bağlamda çokça çalışılacağını söyleyerek, Türk firmaları ve Türkiye'nin, ülkesindeki kalkınma ve önemli altyapı projelerine katkı sunduğuna dikkati çekti.

Türk ekonomisine güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Bin Tarık, "Her iki ülkenin ekonomilerini bir araya getirerek çok daha güçlü bir oluşum sergileyebiliriz." diye konuştu.

Bin Tarık, Ummanlı ve Türk yetkililere yakın temas içinde, önemli sektörlerde ilişkilerini arttırmaları yönünde güçlü talimatlar verildiğini belirterek, ortak yatırım fonunun da kurulduğunu ifade etti.

Enerji endüstrisi, yenilenebilir enerji, savunma sanayisi ve eğitim kurumları, endüstri ve gıda endüstrisi gibi alanlarda işbirliği olanaklarının bulunduğuna işaret eden Bin Tarık, Türkiye ile Umman'ın kültürel işbirliği ve kültür diyaloğunun artırılması arzusunda olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Bin Tarık, davetinden ve konukseverliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet eden Bin Tarık, "Bizler, kardeşlik ilişkilerimizi çok daha ileri noktalara, dost ülkelerimizin ve halklarımızın faydasına olacak şekilde daha ileri noktalara taşıyabilir ve geliştirebiliriz. Kardeş Türkiye'ye ve Türk halkına daha fazla atılım ve ilerleme dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

(Bitti)